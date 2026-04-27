ITU, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) defendeu que o STF (Supremo Tribunal Federal) promova "cortes na carne", mas se disse pacificador em comparação ao também pré-candidato a presidente Romeu Zema (Novo) ao fazer críticas à corte.

Caiado participou nesta segunda-feira (27) do Fórum Paulista de Desenvolvimento, em Itu (SP) e, após o evento, foi questionado pela imprensa sobre os ataques de Zema ao STF.

"Acho que cada um tem o seu estilo. Eu respeito totalmente cada um, cada pré-candidato com o seu modelo. Mas o meu estilo é o seguinte: eu governo pacificando", disse.

Zema tem divulgado uma série de vídeos contra o STF, tanto devido a decisões monocráticas dos ministros como criticando os penduricalhos do Judiciário. Nas postagens, feitas nas redes sociais, ele chama os ministros da corte de "intocáveis".

"Em todo colegiado se cobra sempre que o próprio colegiado se reúna e faça aquilo que a gente costuma dizer que é cortar na própria carne. Esta é a função para dar um bom exemplo. Ou seja, o Supremo, neste momento, merece reconhecer uma situação que hoje é um clamor nacional [aderir ao código de conduta proposto pelo presidente da corte, Edson Fachin] e, como tal, caberá a ele no primeiro momento ter essa iniciativa", afirmou Caiado.

O ex-governador de Goiás disse que, caso os ministros não adotem novas posturas, os senadores podem "tomar providências no sentido de fazer um julgamento e caminhar para um processo de impeachment".

O impeachment de ministros do STF tem sido defendido por quadros da direita, que têm dado maior atenção às candidaturas ao Senado Federal, já que a Casa legislativa pode pautar a cassação do mandato de ministros.

Ao falar sobre Zema, Caiado disse que não vê a possibilidade de tê-lo como vice porque o ex-governador de Minas Gerais "jamais autorizou que se colocasse o nome dele como isso".

O presidenciável do PSD disse esperar que Zema mantenha a sua candidatura presidencial ("por que vou querer inibir a campanha de um colega?") e que, no segundo turno, qualquer um pode vencer o presidente Lula (PT), candidato à reeleição.

"A gente tem que, neste momento, se preocupar em chegar no segundo turno. Qualquer um que chegar no segundo turno bate o PT", afirmou.