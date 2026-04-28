BELO HORIZONTE, MG E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece à frente na corrida ao Governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28).

Próximo do bolsonarismo, Cleitinho diz ainda não ter decidido sobre sua candidatura. No cenário que considera outros nove possíveis nomes na disputa, ele tem 30% das intenções de voto, e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) aparece em segundo, citado por 14% dos entrevistados.

Kalil foi o candidato do presidente Lula (PT) na eleição estadual de 2022, quando perdeu para Romeu Zema (Novo) no primeiro turno. Desta vez, ele está distante do PT. Rodrigo Pacheco (PSB), que marca 8%, segundo a Quaest, deve ser o nome apoiado pelos petistas ao Palácio Tiradentes.

No levantamento, o governador Mateus Simões (PSD), que assumiu em março após a renúncia de Zema, tem 4%, o mesmo percentual de Ben Mendes (Missão).

O ex-presidente da Câmara de BH Gabriel Azevedo (MDB) e o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe (PL) têm 2% cada um.

Outros nomes apresentados aos eleitores foram Maria da Consolação (PSOL), citada por 3%, e Rafael Duda (PSTU) e Túlio Lopes (PCB), que não pontuaram.

Votos nulos e brancos somam 20%. Indecisos são 13%.

O levantamento da Genial/Quaest foi feito junto a 1.482 eleitores de Minas Gerais por meio de entrevistas domiciliares entre 22 e 26 de abril e tem margem de erro de três pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número MG-08646/2026.

Além de Simões e Gabriel, os outros principais nomes da pesquisa não se declaram até o momento como pré-candidatos ao Governo.

Essa indefinição é refletida no levantamento da Genial/Quaest, que questionou as intenções de voto dos eleitores considerando quatro cenários no primeiro turno.

Em três deles, Roscoe não aparece. O ex-presidente da Fiemg pode ser lançado pelo PL para garantir um palanque no estado à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), caso outras oportunidades de aliança da sigla em Minas sejam frustradas.

No cenário sem a candidatura de Kalil e Roscoe, Cleitinho lidera com 35%, seguido de Pacheco (11%). Depois aparecem Simões (5%), Ben Mendes (4%), Rocha (4%) e Gabriel (3%).

No levantamento sem Pacheco, o senador do Republicanos marca 37%, e Kalil tem 16%.

Na pesquisa sem o nome de Cleitinho, Kalil tem 18%, Pacheco, 12%, Ben Mendes, 6%, Simões, 5%, e Rocha, 4%.

O instituto também fez seis simulações de segundo turno. Cleitinho marca 48% contra 26% de Kalil e 43% ante 23% de Pacheco. O nome do Republicanos também aparece com 46% contra 13% de Simões e tem 45% ante 13% de Roscoe.

Outros dois cenários considerados foram uma disputa entre Pacheco e Simões, em que o senador marca 30% contra 17% do atual governador, e entre Kalil e Simões, com vantagem do atual ocupante do Palácio Tiradentes, 28% a 18%.

REJEIÇÃO

Kalil lidera em rejeição, segundo a pesquisa. Dos entrevistados, 36% disseram que conhecem e não votariam no ex-prefeito de Belo Horizonte. Na sequência, aparece Pacheco, com um percentual de 28%. Cleitinho e Simões somam 20% cada um.

Azevedo tem 15% de rejeição, Ben Mendes, 12%, Roscoe, 9%, e Rocha, 8%.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

A pesquisa também questionou os eleitores sobre como eles avaliam a gestão do ex-governador Zema, que é pré-candidato à Presidência. A avaliação positiva é de 32%, contra 26% negativa. Para 36%, governo é regular.

SENADO

No levantamento sobre intenções de voto ao Senado, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) tem 19%, e o deputado federal Aécio Neves (PSD) aparece com 11%.

O atual senador Carlos Viana (PSD) marca 10%, o ex-secretário de Zema Marcelo Aro (PP) tem 9%, e o deputado federal Domingos Sávio (PL) pontua 8%.

Áurea Carolina (PSOL), 6%, Vanessa Portugal (PSTU), 3%, e Jarbas Soares (PSB), 1%. Nulos e brancos são 20%, e 13% não sabem.

No cenário sem Aécio, Marília pontua 17%, Viana tem 15%, Sávio, 8%, Áurea Carolina, 6%, e Aro, 4%. Nesse recorte, aparece Eduardo Costa (Cidadania), com 2%.