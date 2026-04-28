RECIFE, PE E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) lidera a corrida pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28).

No cenário estimulado de segundo turno, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Campos soma 46% das intenções de voto, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) registra 38%. A diferença entre os dois é de 8 pontos percentuais.

No primeiro turno, Campos tem 42%, e Lyra, 34%. Na sequência, aparecem Eduardo Moura (Novo), com 3% e Ivan Moraes (PSOL), com 1%. Eleitores que declaram voto em branco, nulo ou que não votar somam 9% no levantamento. Indecisos são 11%.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e protocolada com o número PE-08904/2026. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 26 de abril, com 900 entrevistas presenciais com eleitores de Pernambuco. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, e o nível de confiabilidade, de 95%.

João Campos deixou a prefeitura do Recife e articula alianças com partidos da base do governo federal, tendo como pré-candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

Já Raquel Lyra tem como pré-candidatos Miguel Coelho (União Brasil) e Túlio Gadelha (PSD). A ideia é que o presidente Lula (PT) tenha dois palanques no estado.

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AVALIAÇÃO

O levantamento traz ainda dados sobre a avaliação da atual gestão estadual. Segundo a Quaest, 36% dos entrevistados avaliam o governo Raquel Lyra como positivo, enquanto 43% consideram a gestão regular, e 18% a classificam como negativa.

Os dados apontam melhora da avaliação da governadora. Em agosto de 2025, a avaliação positiva era de 32%, a negativa, de 28%, e a regular, de 36%.

SENADO

Para o Senado, além dos nomes já citados, há também Anderson Ferreira como pré-candidato pelo PL. Ele foi anunciado por Flávio Bolsonaro (PL).

Em todos os cenários, é Marília Arraes quem lidera, variando de 18% a 21%. Humberto Costa vem em seguida, de 12% a 13%. Miguel Coelho aparece com 10% em dois cenários.

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