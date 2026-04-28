BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a ex-presidente Dilma Rousseff e ex-ministros de seu governo para um jantar em homenagem à petista, que há 10 anos foi deposta por um processo de impeachment. Lula classificou a derrubada da aliada como uma "canalhice" e fez um brinde dedicado à ex-presidente.

Dilma agradeceu o atual chefe de governo e disse que só uma pessoa como Lula poderia promover uma delicadeza do tipo.

O presidente da República disse que sabia que as pessoas presentes são amigas de Dilma. Além dos dois, estavam presentes a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e:

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Alexandre Padilha ? atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;

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Jaques Wagner ? atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;

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Wellington César Lima e Silva ? atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;

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Gilberto Carvalho ? ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;

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Esther Dweck ? atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;

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Mauro Vieira ? atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;

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Aloizio Mercadante ? atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;

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Katia Abreu ? ex-ministra da Agricultura de Dilma;

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Carlos Gabas ? ex-ministro da Previdência de Dilma;

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Arthur Chiro ? ex-ministro da Saúde de Dilma;

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Giles Azevedo ? ex-chefe de gabinete de Dilma;

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Guido Mantega ? ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;

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Fernando Pimentel ? ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;

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Gleisi Hoffmann ? ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;

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Nelson Barbosa ? ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;

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Izabela Teixeira ? ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;

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Celso Amorim ? atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.

Alexandre Padilha ? atual ministro da Saúde e ex-ministro da Saúde de Dilma;

Jaques Wagner ? atual líder do governo no Senado e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Dilma;

Wellington César Lima e Silva ? atual ministro da Justiça e ex-ministro da Justiça de Dilma;

Gilberto Carvalho ? ex-ministro da Secretaria Geral de Dilma;

Esther Dweck ? atual ministra da Gestão e ex-integrante do Ministério do Planejamento no governo Dilma;

Mauro Vieira ? atual ministro das Relações Exteriores e ex-ministro das Relações Exteriores de Dilma;

Aloizio Mercadante ? atual presidente do BNDES e ex-ministro da Educação e da Casa Civil de Dilma;

Katia Abreu ? ex-ministra da Agricultura de Dilma;

Carlos Gabas ? ex-ministro da Previdência de Dilma;

Arthur Chiro ? ex-ministro da Saúde de Dilma;

Giles Azevedo ? ex-chefe de gabinete de Dilma;

Guido Mantega ? ex-ministro da Fazenda de Dilma e Lula;

Fernando Pimentel ? ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Lula;

Gleisi Hoffmann ? ex-ministra da Casa Civil de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;

Nelson Barbosa ? ex-ministro do Planejamento e da Fazenda de Dilma;

Izabela Teixeira ? ex-ministra do Meio Ambiente de Dilma;

Celso Amorim ? atual chefe da assessoria especial de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma.

Também foram convidadas as ex-ministras Eleonora Menicucci e Tereza Campello, mas elas não puderam comparecer.