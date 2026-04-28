BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), vai reassumir o mandato de senador para participar da votação da indicação do ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A suplente de Dias, Jussara Lima (PSD), integra o núcleo duro da base de Lula (PT) no Senado, mas o ministro afirmou que gostaria de participar da votação por causa da amizade dele com Messias e com a família dele, que mora no Piauí.

Atualmente, Dias é o único ministro licenciado do Senado. No último mês, Carlos Fávaro (PSD), da Agricultura, Camilo Santana (PT), da Educação, e Renan Filho (MDB), dos Transportes, deixaram o governo e reassumiram os mandatos de senador para participar das eleições de outubro.

Apesar do apoio de Jussara a Messias, a presença de ministros no plenário ajuda a reforçar a articulação política. O governo está confiante de que Messias conseguiu os 41 votos necessários para ser aprovado, mas o pesidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), resiste a declarar apoio.

Messias será sabatinado nesta quarta-feira (29) pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), mais de seis meses depois de ter sido indicado por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro do STF Luís Roberto Barroso.