BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Senador e pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ) afirmou que o julgamento do 8 de Janeiro no STF foi uma "farsa" e reclamou da condução do relator do caso na Corte, Alexandre de Moraes, sem citá-lo.

Flávio questionou se Messias concorda com o que considera a "intervenção de um ministro em outro Poder" ao falar sobre a discussão que levou o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro a se tornar uma proposta de redução de penas.

"Um ministro do STF parecia estar pilotando o relator, com suspeita de que tenha redigido o texto final", disse Flávio. O Congresso vota nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria.

Em resposta ao senador , Messias afirmou que a legislação sobre anistia é tema de competência exclusiva do Legislativo. "A definição acerca deste tema compete a vossas excelências, e não a mim como operador do direito. Anistia cabe ao Parlamento", disse.

O indicado ao STF ainda disse que integrantes da corte não podem interferir no processo legislativo. "Não acredito que meu papel seja apresentar opiniões antecipadas sobre qualquer assunto ou interferir no debate político. Um ministro pode participar do debate político quando solicitado, para mediar conflitos. Acredito na conciliação".