SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado avalia nesta quarta-feira (29) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele passa por sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desde as 9h45 e, depois, seu nome será avaliado pelo plenário. Veja perguntas e respostas sobre o trâmite da indicação no Senado.

QUANTOS SENADORES INTEGRAM A CCJ?

A comissão é composta por 27 senadores. Para ampliar as chances de aprovação de Messias, líderes do Senado promoveram trocas na composição da CCJ ao longo deste mês, com a entrada de cinco nomes mais alinhados ao governo.

O ex-ministro Renan Filho (MDB-AL) ocupou a vaga de Sergio Moro (PL-PR), que participa da comissão na condição de suplente, e Ana Paula Lobato (PSB-MA) substituiu Angelo Coronel (PSD-BA).

QUANTO TEMPO DEVE DURAR A SABATINA?

Não há limite, mas as arguições para o STF mais recentes levaram entre 7 e 11 horas.

Considerando-se as últimas duas décadas, a mais longa foi a de Edson Fachin, em 2015, com 12 horas e 39 minutos, e a mais curta, a de Cármen Lúcia, em 2006, com apenas 2 horas e 11 minutos.

EM QUE MOMENTO OS SENADORES VOTAM NA COMISSÃO?

Os senadores já podem votar, mesmo com as perguntas ainda sendo feitas -às 13h, só faltavam os votos de três na comissão. O resultado, porém, só será divulgado no fim da sessão.

O QUE ACONTECE DEPOIS QUE TERMINAREM TODAS AS PERGUNTAS?

Concluída a sabatina, a CCJ elabora um parecer sobre a nomeação e encaminha a análise ao plenário do Senado.

A VOTAÇÃO É SECRETA?

Sim, nas duas etapas.

O QUE ACONTECE SE MESSIAS FOR REJEITADO NA CCJ?

Mesmo em caso de rejeição na comissão, a deliberação é levada ao plenário para a palavra final.

QUANDO OCORRERÁ A VOTAÇÃO EM PLENÁRIO?

A tendência é que ocorra em até uma hora após a deliberação da CCJ. Quantos votos Messias precisa ter no plenário? São necessários 41 votos favoráveis entre os 81 senadores para que o nome de Messias seja aprovado.