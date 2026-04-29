BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A advogada Guiomar Feitosa acompanha da primeira fila a sabatina de Jorge Messias, de quem é amiga, e diz que o Supremo vai aplaudir a chegada dele. Guiomar afirma que, após sua separação do decano da corte, Gilmar Mendes, se sente à vontade para estar onde quiser.

"Jorge é um bom amigo. No passado, eu não me sentia à vontade para comparecer a outras sabatinas por motivos óbvios: as pessoas acabavam por me 'confundir' com o Gilmar. Agora, o momento é outro e posso estar onde me sentir confortável", diz à reportagem.

"E sinto-me muito feliz de poder estar nesse momento tão importante para o Supremo e para o Jorge. Sei que o Jorge honrará o cargo e o Supremo aplaudirá a chegada dele. Está seguro, firme e autêntico nas respostas", disse.

A advogada afirma que Messias revelou seu "lado humano" ao abordar temas de ordem pessoal, mas demonstrou segurança e equilíbrio quando foi confrontado com questões técnicas. "A maioria percebeu a capacidade técnica e a firmeza na defesa de valores e princípios."