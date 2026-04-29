BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores encerraram na CCJ a votação da indicação de Messias ao STF. O painel foi aberto de maneira antecipada pelo presidente da comissão, o senador Otto Alencar (PSD-BA).

O resultado da votação secreta, porém, só será conhecido após a conclusão das perguntas dos senadores ao AGU, que deve seguir até o fim da tarde ou início da noite. A base do governo acredita que a aprovação de Messias está garantida na comissão, mas segue preocupada com o plenário.

Os senadores também votaram as indicações de Margareth Rodrigues Costa para uma vaga de ministra do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e de Tarcijany Linhares Aguiar Machado para chefiar a DPU (Defensoria Pública da União).