BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os bispos Samuel Ferreira e Abner Ferreira, presidente e vice-presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, estão presentes na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) para acompanhar a sabatina de Messias.

Evangélico, o advogado-geral da União recebeu apoio público da igreja à sua indicação ao STF em outubro de 2025, depois de uma reunião com o presidente Lula (PT).

A chegada dos líderes religiosos no plenário do colegiado foi anunciada pelo presidente Otto Alencar (PSD-BA).

Como mostrou a Folha de S. Paulo, às vésperas da sabatina, o único trunfo do ministro da AGU junto à direita conservadora -o fato de ser evangélico- ainda não havia sido foi capaz de angariar o endosso necessário para chegar até o Supremo.