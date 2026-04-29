FOLHAPRESS - Ainda se concentrando em acenar para a oposição na sua sabatina, Jorge Messias afirmou que não tinha relação direta com o presidente Lula (PT) quando foi indicado advogado-geral da União pelo petista. Ele afirmou que teve seu nome sugerido a Lula por pessoas que conheceram seu trabalho, como Jaques Wagner e Aloizio Mercadante, ambos do PT.

"Eu não tinha relação direta com o presidente Lula. Ele me escolheu por várias razões. Primeiro porque ele queria alguém de carreira comandando a AGU", disse.

"Eu nunca tive procuração pessoal do presidente Lula, nunca tive procuração pessoal do Partido dos Trabalhadores, nunca fui filiado. Sou um servidor do Estado brasileiro. Esse é o espírito que pretendo levar ao Supremo Tribunal Federal", emendou.

BANCO MASTER

Sabatinado para uma vaga ao STF, Jorge Messias evitou responder especificamente sobre o caso do Banco Master, embora tenha defendido, de maneira geral, limites e um código de ética para a corte.

O escândalo, que envolve ministros do STF, foi mencionado por diversos senadores. Na preparação para a sabatina, Messias foi aconselhado a ter cautela ao falar do assunto.

Ao ser criticado por Jaime Bagattoli (PL-RO) pela falta de posição sobre o Master, Messias respondeu que a AGU não teve nenhuma participação nesse caso.

"Não é da nossa competência, não participamos. Esse é um assunto afeto ao Banco Central e hoje à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, com a participação da Procuradoria-Geral da República", disse.

Messias também foi questionado a respeito da prática de transformar laços familiares em ativos financeiros, em referência aos negócios mantidos por parentes de ministros diversos. O indicado respondeu que um magistrado não pode ter outras atividades econômicas e que não entrou no serviço público para enriquecer.

JEJUM

O jejum feito por Jorge Messias antes da sabatina é, provavelmente, um ato de sacrifício espiritual com o objetivo de se aproximar de Deus, afirma o apóstolo César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida.

"A pessoa fica mais livre no espírito para ter esse contato com Deus", diz o religioso. Segundo ele, o jejum também é feito para alcançar uma graça. "Jorge Messias, por ser evangélico, deve ter feito jejum por um desses aspectos".

Evangélico, Messias também fez orações antes da sabatina desta quarta-feira (29). No discurso para os parlamentares, ele falou mais de vinte vezes sobre Deus e religião.