FOLHAPRESS - Os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, do STF, têm ligado a senadores da oposição nesta quarta-feira (29) para pedir apoio a Jorge Messias. O advogado-geral da União passa por sabatina desde a manhã na CCJ do Senado como indicado a uma vaga na corte.

Mais cedo, no plenário, Messias chamou Mendonça de seu "irmão de fé" e disse que tem orgulho do apoio do ministro, classificado por ele como "um dos melhores" integrantes da Corte.

Messias enfrenta situação semelhante àquela com a qual Mendonça teve de lidar. Ambos tiveram a resistência do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Kassio também entrou em campo em nome de Messias desde o anúncio feito pelo presidente Lula (PT), no ano passado.