SALVADOR, BA E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Daniel Vilela (MDB) lidera a disputa pelo Governo da Goiás, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30).

Em cenário de primeiro turno, Vilela tem 33% das intenções de voto contra 21% do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Na sequência, aparecem a deputada federal Adriana Accorsi (PT) e o senador Wilder Morais (PL), com 10% e 9%, respectivamente.

Os votos em branco ou nulo somam 12% e outros 15% dos eleitores disseram ainda não saber em quem vão votar.

O levantamento foi encomendado por Genial Investimentos e registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-00211/2026.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 1.104 eleitores entre sexta-feira (24) e terça-feira (28).

A pesquisa testou um segundo cenário com um outro candidato do PT, Edward Madureira. Vilela marcou 33%, seguido de Marconi Perillo com 21%, Wilder Morais com 11% e Madureira com 5%.

Os votos em branco ou nulo somam 15% e outros 15% dos eleitores disseram ainda não saber em quem vão votar.

Em um terceiro cenário sem candidatura própria do PT, Vilela tem 34% contra 21% de Marconi Perillo, 10% de Wilder Morais e 5% de Cíntia Dias (PSOL).

Foram testados dois cenários segundo turno. No primeiro, Daniel Vilela aparece com 46% contra 27% de Marconi Perillo. No outro cenário, Vilela teria 51% contra 21% de Wilder Morais.

Daniel Vilela (MDB) era vice-governador e assumiu o governo de Goiás em março após a renúncia de Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o cargo para disputar a Presidência da República.

Ele terá como desafio enfrentar Marconi Perillo, que comandou o estado por quatro mandatos, sendo os dois primeiros entre 1999 e 2006, e os outros dois entre 2011 e 2018.

O senador Wilder Morais será o reresentante do bolsonarismo na corrida pelo Governo de Goiás, enquanto o campo aliado ao presidente Lula (PT) segue sem um candidato definido.

A pesquisa Quaest também ouviu os eleitores a respeito da avaliação do governo de Daniel Vilela. Entre os entrevistados, 5% afirmaram considerar o governo negativo, 21% o avaliaram como regular, e 69% como positivo.

Na disputa pelo Senado, a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil) lidera com 22% na combinação de votos.

Na sequência aparecem Vanderlan Cardoso (PSD) com 12%, Dr. Zacharias Calil (MDB) com 11%, Gustavo Gayer (PL) com 10%, Delegado Humberto Teófilo (Novo) com 8%, Alexandre Baldy (PP) com 5%, Oséias Varão (PL) com 3%, e Iure Castro (Cidadania) com 1%.

Humberto Chaves (PSOL) e professor Marcelo Moreira (PSOL) não pontuaram.

Brancos e nulos somam 12% e 16% disseram que não sabem em quem vão votar.