CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), inaugurou na tarde desta sexta-feira (1º) a principal obra da sua gestão, a ponte de Guaratuba, ao lado do ex-secretário e deputado federal Sandro Alex (PSD), pré-candidato ao Palácio Iguaçu nas eleições de outubro. A liberação definitiva da estrutura para o tráfego de veículos vai acontecer neste domingo (3), às 10h.

A ideia do governo é que a obra, aguardada há décadas pela população do litoral, se torne um símbolo da gestão e ajude a impulsionar a campanha do aliado, que apareceu em quarto lugar na pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (27).

A ponte liga Guaratuba a Matinhos, no litoral, e tem apenas 1.240 metros de extensão, mas promete resolver um gargalo histórico na região, que dependia de um serviço de ferry boat insuficiente para a demanda, especialmente nas temporadas de verão.

Construída ao longo de dois anos ao custo de mais de R$ 400 milhões, a ponte foi inaugurada com pompa nesta sexta, com telões e palco para discursos de autoridades? shows de drones e fogos de artifício estavam previstos para a noite. Oficialmente, ela foi batizada de "Ponte da Vitória".

Antes do evento oficial de inauguração, o governador deu uma entrevista à imprensa com Sandro Alex ao lado. Cristina Graeml (PSD), cotada para ser candidata a vice-governadora na chapa do PSD, também estava no local e recebeu menção do cerimonialista como "amiga e colaboradora". O evento foi transmitido ao vivo pela TV Paraná Turismo.

O pai do governador, o empresário e apresentador de televisão Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que não costuma acompanhar inaugurações de obras da gestão do filho, também estava no evento.

"Estamos falando de um desejo de mais de meio século que se concretiza hoje. Foi um caminho árduo para vencermos obstáculos burocráticos, discussões técnicas ambientais, de engenharia", disse o governador, que desistiu em março da corrida ao Planalto porque, entre outros motivos, avaliou que precisaria se manter no cargo para ajudar a eleger um sucessor.

Líder na pesquisa Quaest, o senador Sergio Moro (PL) também tentou aproveitar a inauguração da ponte. Ele parabenizou Ratinho Junior, mas acrescentou que a obra seria fruto do "trabalho de vários governantes", e que ela representa "só o começo de um novo ciclo de progresso".

"Muitas gerações sonharam com essa conquista que é de todos os paranaenses", disse o ex-juiz em vídeo no qual cita legados de todos os ex-governadores paranaenses desde Paulo Pimentel, que administrou o estado na década de 1960 e é avô do atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD).

Na lista, o ex-juiz também enaltece as gestões de Roberto Requião (PDT), que é ferrenho crítico de Moro e pai de um dos pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, Requião Filho (PDT); Alvaro Dias (MDB), com quem Moro rompeu nas eleições de 2022 para viabilizar suas pretensões eleitorais; e Beto Richa (PSDB), alvo de um braço da Operação Lava Jato e desafeto do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), pré-candidato ao Senado na chapa de Moro.

Sandro Alex já foi um entusiasta do ex-juiz e da Lava Jato, mas agora diz que a operação foi anulada porque, entre outros motivos, seus atores resolveram entrar no processo político. Hoje ele exerce o quarto mandato na Câmara dos Deputados, mas, de 2019 para cá, passou a maior parte do tempo licenciado para atuar como secretário de Infraestrutura e Logística no Paraná, pasta responsável por obras como a ponte de Guaratuba.

Sandro Alex não era a primeira opção de Ratinho Junior para a disputa, mas o favorito do governador, o ex-secretário das Cidades Guto Silva (PSD), não decolou nas pesquisas.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Sandro Alex disse que as entregas que o governo conseguiu fazer na área de infraestrutura pesaram na escolha do seu nome. A ideia agora, defendem aliados, é que isso seja explorado durante a campanha, associando a imagem do deputado às obras.

Aliados acreditam que sua posição na pesquisa Quaest se deve ao fato de o eleitorado ainda não saber que o deputado é o candidato de Ratinho Junior. O grupo bateu o martelo sobre a escolha do parlamentar na noite de 13 de abril, enquanto os demais concorrentes já aparecem há mais tempo como pré-candidatos.

A mesma pesquisa também indicou que o atual governador está bem avaliado. Segundo a Quaest, 80% dos eleitores aprovam o governo de Ratinho Junior, enquanto 13% desaprovam e 7% não sabem responder.

Já em relação aos nomes apresentados para ocupar a cadeira de governador a partir de 2027, a pesquisa mostra Moro com 35% das intenções dos votos. O segundo colocado, com 18%, é o deputado estadual Requião Filho, nome apoiado pelo PT e grupo de oposição a Ratinho Junior.

Em seguida, na terceira posição, está o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), que deixou o PSD para viabilizar sua candidatura. Ele tem 15%. Sandro Alex apareceu em quarto lugar, com 5% das intenções de voto. Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 1% cada. Votos em branco ou nulo somam 7%. Indecisos são 18%.