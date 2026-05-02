BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou boa evolução após ser submetido a uma cirurgia no ombro direito no Hospital DF Star, em Brasília, e continuará internado, informou boletim médico divulgado neste sábado (2).

O procedimento foi concluído sem intercorrências na sexta-feira (1º). No boletim médico, não foi informada previsão de alta.

"Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional", disse o hospital.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem publicado em suas redes sociais atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente. Na manhã deste sábado, ela disse que o marido tinha passado bem a noite e que tudo estava sob controle.

Na véspera, contou também que ele já estava sem oxigênio nasal e que tinha conseguido tomar sopa. "Os dedos da mão do braço do procedimento ?que é normal não se mexerem por conta do anestésico? já voltaram a se movimentar", escreveu.

Em prisão domiciliar desde março, Bolsonaro precisou de autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para ser submetido ao procedimento.

Segundo os advogados, o ex-presidente apresentava um quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro, com necessidade de tomar medicamentos analgésicos todos os dias.

O manguito rotador é um conjunto de quatro tendões localizados na região do ombro, responsáveis pelos movimentos de rotação e por manter a articulação firme e estável durante os movimentos, segundo o ortopedista Maurício Raffaelli, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a cirurgia do manguito rotador consiste em recolocar o tendão no osso para que ele volte a cicatrizar e recuperar sua função.

Bolsonaro está em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado. A pena de 27 anos e três meses de prisão, imposta pela Primeira Turma do STF, começou a ser cumprida em novembro do ano passado, inicialmente na superintendência da Polícia Federal em Brasília e depois na chamada Papudinha.

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