Sua obra é referência para entendermos as desigualdades da globalização e os potenciais de transformação que vêm das periferias. Pouca gente conseguiu compreender o Brasil como este intelectual baiano que, não por acaso, é considerado um dos mais importantes geógrafos de nosso país e de todo mundo, disse.

O presidente Lula fez a manifestação em uma rede social, destacando ainda a atualidade do pensamento de Milton Santos.

Em tempos como o que vivemos hoje, com grandes mudanças geopolíticas, a obra de Milton Santos continua extremamente atual e necessária, concluiu.

Falecido em 2001, aos 75 anos, as ideias de Milton Santos continuam sendo referência para análises socioeconômicas no Brasil e no mundo, com sua teoria aparecendo em pesquisas que abordam desde às dinâmicas urbanas em Gana, na África, até Londres e Paris, na Europa.

No livro Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal, Milton Santos descreve a globalização como perversa, sendo vendida a promessa de integração e progresso, mas que, na prática, aprofunda desigualdades mundiais.

Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço de atores hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal, escreveu Milton Santos em obra publicada no ano 2000.

Conheça mais sobre a obra e o pensamento de Milton Santos no site dedicado ao geógrafo.

Tags:

geógrafo | Luiz Inácio Lula da Silv | Milton Santos