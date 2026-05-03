SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Amazonas escolhe nesta segunda-feira (4) seu novo governador em uma eleição indireta na Assembleia Legislativa. A disputa deve referendar o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), que, por sua vez, deve concorrer à sucessão estadual em outubro e chacoalhar o cenário da disputa pelo governo.

Roberto Cidade é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e assumiu o governo interinamente em abril após o governador Wilson Lima (União Brasil) e o seu vice Tadeu de Souza (PP) surpreenderem o meio político ao renunciarem uma hora antes do fim do prazo de desincompatibilização.

A manobra fez com que a Assembleia tivesse que convocar uma eleição indireta para um mandato tampão que vai até janeiro de 2027.

Ao todo, cinco candidatos registraram candidaturas para concorrer ao governo do estado na eleição indireta. Além de Roberto Cidade, único na disputa que ocupa um cargo eletivo, concorrem ao cargo William Bittar (PSDB), Sérgio Bezerra (Novo), Daniel Araújo (PT) e Cícero Alencar (DC).

A lista oficial das candidaturas foi publicada no Diário Oficial do Legislativo, que também abriu prazo para contestações. A escolha do governador-tampão cabe exclusivamente aos 24 deputados estaduais. A votação está prevista para as 9h desta segunda-feira.

Caso Roberto Cidade confirme o favoritismo e seja escolhido governador-tampão, a tendência é que ele seja candidato à reeleição em outubro.

A candidatura deve mexer no tabuleiro eleitoral, que tem na disputa pelo governo nomes como o senador Omar Aziz (PSD), a empresária Maria do Carmo Seffair (PL) e o ex-prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

Aziz é o candidato apoiado pelo presidente Lula (PT), enquanto Maria do Carmo vai liderar o palanque de Flávio Bolsonaro. David Almeida e Roberto Cidade se mantêm equidistantes da disputa presidencial. O Amazonas é o segundo maior colégio eleitoral da região Norte, com 2,7 milhões de eleitores.

Roberto Cidade iniciou sua carreira política em 2016 como vereador em Manaus e atualmente é deputado estadual em segundo mandato. Em 2024, ele concorreu à prefeitura da capital com o apoio do governador Wilson Lima, mas ficou em quarto lugar.

O ex-governador Wilson Lima será candidato ao Senado enquanto Tadeu de Souza vai concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.