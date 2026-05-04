SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) foi eleito o novo governador do Amazonas em eleição indireta nesta segunda-feira (4).

Ele foi escolhido por unanimidade pelos 24 deputados estaduais, em votação aberta e nominal na Assembleia Legislativa do Amazonas. O ex-deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) foi eleito vice-governador.

A posse da chapa eleita será ainda nesta segunda, no fim da tarde.

Roberto Cidade é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e havia assumido o governo interinamente em abril após o governador Wilson Lima (União Brasil) e o seu vice Tadeu de Souza (PP) surpreenderem o meio político ao renunciarem uma hora antes do fim do prazo de desincompatibilização.

Wilson Lima havia dito inicialmente que não renunciaria para disputar as eleições de outubro, mas decidiu se desincompatibilizar do cargo, como exige a legislação, para ser candidato ao Senado. Já Tadeu de Souza vai concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

A manobra fez com que a Assembleia tivesse que convocar uma eleição indireta. Ao todo, cinco candidatos disputaram o cargo. Além de Roberto Cidade, único na disputa que ocupava um cargo eletivo, concorreram William Bittar (PSDB), Sérgio Bezerra (Novo), Daniel Araújo (PT) e Cícero Alencar (DC).

A escolha do governador-tampão cabia exclusivamente aos 24 deputados estaduais.

Com a eleição para o Governo do Amazonas, a tendência é que Roberto Cidade seja candidato à reeleição em outubro.

A candidatura deve mexer no tabuleiro eleitoral, que tem na disputa pelo governo nomes como o senador Omar Aziz (PSD), a empresária Maria do Carmo Seffair (PL) e o ex-prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

Aziz é o candidato apoiado pelo presidente Lula (PT), enquanto Maria do Carmo vai liderar o palanque de Flávio Bolsonaro (PL). David Almeida e Roberto Cidade se mantêm equidistantes da disputa presidencial. O Amazonas é o segundo maior colégio eleitoral da região Norte, com 2,7 milhões de eleitores.

Roberto Cidade iniciou sua carreira política em 2016 como vereador em Manaus e atualmente é deputado estadual em segundo mandato. Em 2024, ele concorreu à prefeitura da capital com o apoio do governador Wilson Lima, mas ficou em quarto lugar.

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