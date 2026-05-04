BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino disse nesta segunda-feira (4) que "elefantes pintados de azul" desfilam pela Esplanada dos Ministérios e questionou como ninguém percebeu o que classificou como "absurdos", ao comentar de forma indireta o escândalo do Banco Master.

Segundo Dino, esses absurdos pertencem aos Três Poderes e também ao mercado financeiro, o que faz "todo mundo dono de uma parcela nesse condomínio".

Dino deu a declaração durante uma audiência pública no tribunal para discutir a capacidade de fiscalização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em meio às fraudes do banco de Daniel Vorcaro.

O ministro é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Novo. O partido pede a suspensão por meio de medida cautelar (decisão provisória) de trechos da lei que alterou a forma de cálculo da taxa de fiscalização da comissão.

"Vamos imaginar que um banco lastreado, por exemplo, nesses precatórios, nesses créditos, ele próprio ou com ajuda de outros bancos, começa a emitir CDBs [Certificados de Depósito Bancário] pagando 130%, 140% do CDI [Certificados de Depósito Interbancário] sendo que, para mim, que sou um poupador popular, classe média, chama atenção", disse o magistrado.

"Eu me impressiono, e não é de hoje, eu ando em Brasília exercendo cargo desde 1999, eu nunca vi tanto elefante pintado de azul desfilando por essa Esplanada. Tanta coisa absurda. E a minha indagação como servidor do Estado brasileiro é: ninguém viu? Como ninguém viu? O elefante é grande, está pintado de azul desfilando na frente de todo mundo", completou.