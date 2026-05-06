SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece à frente do presidente Lula (PT) em São Paulo em cenário de segundo turno testado por pesquisa Genial/Quaest, enquanto o petista lidera em estados do Nordeste. Em Minas Gerais, há um empate técnico.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marca 47% entre os paulistas, ante 35% do atual chefe do Executivo -12 pontos percentuais de diferença. O congressista também registra vantagem no Rio Grande do Sul (+26 pontos percentuais), no Paraná (+20), em Goiás (+13) e no Rio de Janeiro (+13).

Em contrapartida, Lula está na dianteira na Bahia (+33), em Pernambuco (+34) e no Ceará (+28). No Pará, o petista tem 7 pontos de vantagem, enquanto em Minas aparece numericamente à frente, com 39% das intenções, contra 36% de Flávio, o que configura empate técnico.

A pesquisa considerou os dez maiores estados do país, que correspondem a cerca de 75% do eleitorado nacional. Foram realizadas ao todo 11.646 entrevistas domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para todos os estados, com exceção de São Paulo, para o qual ela é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Flávio tem maior percentual de votos no Paraná (38%), ao passo que Lula lidera em Pernambuco (53%), Ceará (50%) e Bahia (49%). O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) aparece em destaque em Goiás (31%), e Romeu Zema (Novo) alcança 11% em Minas Gerais.

Em um cenário alternativo de segundo turno contra Zema, Lula empata com o ex-governador mineiro na margem de erro em Minas, São Paulo, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul e vence no Pará, no Rio de Janeiro e nos estados do Nordeste.

Na simulação com Caiado de opositor, este só tem vantagem em Goiás. O petista empata em São Paulo, Paraná e no Rio Grande do Sul e bate o ex-governador em Minas, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Bahia.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

A avaliação do governo Lula segue padrão semelhante.

O presidente é melhor avaliado em Pernambuco, na Bahia e no Ceará, onde sua gestão é considerada positiva por 47%, 45% e 45%, respectivamente.

No Pará, há mais equilíbrio entre positivo (34%), regular (30%) e negativo (33%).

Em Minas Gerais, a avaliação negativa é de 42%. No Rio Grande do Sul, de 41%; em São Paulo, 45%; no Paraná, 47%; no Rio de Janeiro, 46%; e em Goiás, 49%.