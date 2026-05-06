SÃO PAULO, SP (FOLHA PRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em rede social nesta quarta-feira (6) um texto sobre os cuidados que tem prestado ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, afirmando que talvez não tenha, no futuro, alguém que a trate da mesma forma.

"Talvez eu não tenha, ao meu lado, um companheiro que um dia cuide de mim assim, que me dê banho, seque minhas pernas, me ajude a vestir o pijama, cuide do meu cabelo para que eu não me deite com ele molhado", escreveu.

O desabafo foi publicado após Bolsonaro retornar de uma cirurgia no ombro direito, na segunda-feira (4). Michelle contou que acabara de ajudar o marido no banho e que, enquanto passava creme em suas costas, o assunto "atravessou seu coração".

"Como a vida é... Os desígnios de Deus, tantas vezes, são diferentes dos nossos planos e desejos. O amor permanece o mesmo. E, mesmo com o corpo cansado, com o tendão da mão inflamado e agora imobilizado, meu coração se sente em paz. Eu me sinto útil. Eu me sinto grata. Porque ele pode contar comigo", afirmou.

Ela também agradeceu ao marido por "não desistir" e por "permanecer firme, mesmo diante de tanta injustiça". "O meu maior e mais importante ministério é a minha casa."

Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar após ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. A transferência da Papudinha para casa foi autorizada em março pelo ministro Alexandre de Moraes por razões humanitárias, após o ex-presidente ser internado com broncopneumonia.

Michelle foi uma das articuladoras para a obtenção da domiciliar. Ela se reuniu pessoalmente com Moraes em seu gabinete no dia 23 de março; no dia seguinte, o ministro autorizou a saída do ex-presidente da penitenciária. "O bônus é de todos aqueles que foram até o STF, até o ministro Alexandre de Moraes, interceder por essa prisão domiciliar", disse ela na época.

Desde então, a ex-primeira-dama assumiu os cuidados com o marido. Ela administra os remédios em seis horários diferentes e gerencia a dieta e a rotina da casa. Por causa da carga doméstica, afastou-se do comando do PL Mulher e deixou de viajar para articular candidaturas femininas nos estados. Aliados ouvidos pela Folha afirmam que Michelle está "presa tanto quanto Bolsonaro".

A cirurgia no ombro de Bolsonaro, realizada em 1º de maio para tratar duas lesões no manguito rotador, exigiu nova autorização de Moraes. O ex-presidente recebeu alta na segunda (4) e deve usar tipoia por seis semanas, seguidas de fisioterapia. O médico responsável pelo procedimento afirmou que a alta definitiva deve ocorrer entre seis e nove meses.