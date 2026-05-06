As cerimônias reservadas foram realizadas pela manhã no Palácio do Planalto.

Com isso, estão habilitados a despachar no país os representantes das seguintes nações:

Yasushi Noguchi, do Japão;

Víctor Manuel Cairo Palomo, de Cuba;

Ike Desmond Antonius, do Suriname;

Patrick John U. Hilado, das Filipinas;

Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, do Haiti;

Song Se Il, da Coreia do Sul; e

Alexandre Herculano Manjate, de Moçambique.

Tradicionalmente, os governos fazem consultas ao país no exterior sobre a indicação de um novo embaixador para atuar em seu território. Na diplomacia, a consulta é chamada de agrément, que pode ser concedido ou não.



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O embaixador, então, assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais, por exemplo.