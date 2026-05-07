BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (7) que as informações sobre a operação da Polícia Federal que teve entre os alvos o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), são graves e disse esperar uma "ampla apuração" do caso.

Em nota, Flávio não citou diretamente Ciro, mas disse acompanhar com atenção as notícias divulgadas pela imprensa. Segundo a PF, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pagava R$ 500 mil por mês ao presidente do PP, que foi ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato à Presidência também disse confiar na relatoria do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, indicado por Bolsonaro à corte, no caso Master e declarou esperar "uma ampla apuração".

"Entendemos que fatos dessa natureza devem ser apurados com rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal", escreveu Flávio.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, integrantes do governo Lula (PT) vão tentar associar Flávio, principal adversário do petista na eleição deste ano, ao caso Master após a operação mirando Ciro -próximo do clã Bolsonaro.

A expectativa de aliados de Lula é que, ao menos por enquanto, o presidente não dê declarações fortes sobre a operação espontaneamente. A tarefa de desgastar o bolsonarismo a partir das acusações contra Ciro ficaria com ministros, congressistas e outros aliados políticos.