SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Justiça de São Paulo, Arthur Lima, montou uma offshore no paraíso fiscal das Bahamas que passou a controlar uma rede de empresas em Brasília e Goiás com registro de lucros milionários enquanto ele ocupava cargos estratégicos no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A empresa no exterior foi aberta em fevereiro do ano passado, quando Lima chefiava a Casa Civil, principal pasta de articulação política e administrativa do governo paulista. Ao longo de 2025, a offshore assumiu o controle de uma holding brasileira também criada por ele e, por meio dela, passou a deter participações em ao menos três empresas.

À reportagem o secretário afirmou que a offshore "foi constituída como veículo de organização patrimonial familiar" e que a estrutura societária tem finalidade "exclusivamente patrimonial e familiar, sem qualquer relação com o exercício do cargo público".

Disse ainda que mantém regras de segregação patrimonial e governança para evitar conflitos de interesse, mas se recusou a informar a origem dos lucros obtidos pelas empresas no período, afirmando seguir "regras de confidencialidade".

Lima é um dos aliados mais próximos e braço direito do governador. Os dois se conheceram na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, em 1992, e trabalharam juntos no Exército, no Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e no Ministério da Infraestrutura.

A abertura de empresas no exterior é permitida pela legislação brasileira e não constitui crime, desde que seja informada à Receita Federal ?o que Lima afirma ter feito. Em São Paulo, secretários de Estado também devem preencher declaração anual de patrimônio, de acesso público.

Os dados de 2025 ainda não estão disponíveis, mas, entre a posse, em janeiro de 2023, e dezembro de 2024, o patrimônio declarado por Lima cresceu 53%, de R$ 4,2 milhões para R$ 6,4 milhões.

Advogado, Lima não mantinha negócios registrados além do serviço público até o início do mandato, em 2023. Ele chegou a ter um escritório de advocacia, encerrado em 2020.

Em fevereiro de 2023, um mês após assumir a Casa Civil, ele abriu em Brasília a Artorius Participações, registrando-se como sócio e nomeando como administrador não-sócio seu filho, Arthur Lima Filho, então com 20 anos.

No ano passado, registrou nas Bahamas a Artorius Holding, em Nassau, tendo ele próprio como CEO e diretor. Em seguida, transferiu suas cotas da empresa brasileira para a offshore de mesmo nome.

Ao todo, a Artorius registrou lucro de R$ 916,8 mil em 2024, segundo ata registrada na Junta Comercial do Distrito Federal. Entre janeiro e outubro de 2025, segundo o mesmo documento, o lucro foi de R$ 2,7 milhões.

Depois de transferir o controle para a offshore, Lima também alterou a estrutura das empresas. Ao longo do ano passado, as companhias limitadas foram transformadas em sociedades anônimas. Nesse modelo, acionistas não precisam constar nos registros públicos das juntas comerciais.

Após a reorganização societária, a holding adquiriu participações em ao menos três empresas. As duas de maior movimentação financeira são a construtora Amisar e a consultoria Triad.

A Amisar Empreendimentos tem sede em Luziânia (GO), próxima à divisa com o Distrito Federal, e, segundo o balanço, atua "na construção de unidades habitacionais destinadas à venda por intermédio de Programa Habitacional do Governo Federal".

O balanço de 2025 mostrou salto de 96% na receita em relação a 2024, alcançando R$ 4,4 milhões. A empresa distribuiu R$ 2 milhões em dividendos.

A margem de lucro da Amisar é muito superior à das principais empresas do setor. Cinco construtoras listadas na Bolsa e que operam no Minha Casa Minha Vida tiveram, em 2025, margens líquidas entre 6% e 20%. A Amisar declarou 79%.

Questionado sobre a diferença, Lima afirmou que a margem "decorre da metodologia contábil aplicável ao setor de construção civil, e não de uma rentabilidade extraordinária".

Segundo ele, parte dos gastos da empresa ainda não aparece como custo, porque está contabilizada como investimento em empreendimentos em andamento. Contudo, ainda segundo o balanço, o ano de 2024 já havia registrado uma margem de lucro de 64%.

Questionado sobre o custo médio de um imóvel produzido pela empresa, Lima não respondeu diretamente. Disse apenas que "a holding familiar atua exclusivamente na condição de acionista, sem qualquer função de gestão, administração ou representação executiva na companhia".

A Triad Consultoria, com sede em Brasília, apresentou operação enxuta, sem despesas com sede e praticamente sem gastos com pessoal (R$ 1.830 em obrigações trabalhistas em 2025), mas faturamento de R$ 922 mil no ano passado, sem identificação de clientes no balanço.

Além da receita, a empresa declarou empréstimo de R$ 768 mil no período e saída de R$ 1,3 milhão para investimento em uma usina de geração de energia solar.

"As movimentações financeiras citadas referem-se a operações regulares entre empresas do mesmo grupo econômico", afirmou Lima, dizendo que os recursos foram usados na expansão de negócios.

Questionado sobre quais serviços a Triad presta e para quais clientes, o secretário afirmou que as relações da consultoria "seguem regras de confidencialidade próprias da atividade empresarial, o que impede a divulgação de clientes, valores e escopo específico dos contratos".

Arthur Lima Filho, administrador da Artorius, tem hoje 23 anos e se apresenta no LinkedIn como profissional de TI. Já a offshore das Bahamas tem como procuradora a dentista Ana Luiza Paim de Oliveira Cunha, 47, que também figura como presidente da construtora Amisar (com 20% de participação na empresa) e, até meados do ano passado, da consultoria Triad.

Ana Luiza é casada com Márcio Rafael da Cunha, militar reformado que atuou no setor de licitações do Batalhão de Polícia do Exército, mesma área em que Lima trabalhou como pregoeiro. O secretário disse ser amigo dele "há mais de 20 anos".

A reportagem procurou o casal por telefone. Ao saber do assunto, Ana Luiza disse que estava dirigindo e não poderia falar. Depois, não voltou a atender.

Uma das atribuições da Casa Civil, pasta chefiada por Lima entre janeiro de 2023 e janeiro deste ano, é intermediar repasses de verbas do governo para prefeituras e entidades assistenciais.

Ao longo do governo, deputados da base e outros aliados de Tarcísio se queixaram da lentidão do governo em liberar recursos e, nos bastidores, atribuíram a demora ao braço direito do governador.

Com a aproximação do calendário eleitoral, Tarcísio cedeu e retirou Lima da Casa Civil, mas o nomeou para a Secretaria de Justiça, vaga após a saída de Fábio Prieto.

Questionado sobre medidas adotadas para evitar conflitos entre a função pública e a atividade empresarial, Lima afirmou ter estabelecido "rigorosa estrutura de segregação patrimonial e governança, fundamentada na ausência de participação na gestão das empresas, na inexistência de contratos com entes da administração pública e no cumprimento integral das obrigações de transparência patrimonial".

Ao ser questionado sobre como a construtora, que declara operar com financiamento público federal, poderia não ter contratos com entes públicos, respondeu que os contratos de financiamento são feitos entre a Caixa Econômica Federal e os compradores, sem participação da empresa.

"A totalidade dos rendimentos [que obteve com as empresas] está devidamente informada na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda entregue à Receita Federal do Brasil, bem como nas declarações de bens exigidas pelo exercício do cargo público", afirmou.

A reportagem também procurou o Palácio dos Bandeirantes para comentar os negócios do secretário, mas a gestão Tarcísio não enviou manifestação além da nota de Lima.

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LINHA DO TEMPO

Janeiro de 2023 ? Lima toma posse na Casa Civil

Fevereiro de 2023 ? Abre a Artorius Participações em Brasília.

Março de 2023 ? A Triad Consultoria é registrada

Fevereiro de 2025 ? Lima registra a Artorius Holding em Nassau, Bahamas, e transfere para ela o controle da holding brasileira.

Entre fevereiro de 2023 e março de 2025 ? A Artorius adquire 80% da Amisar Empreendimentos, construtora em Luziânia

Março de 2025 ? A Amisar é transformada de Ltda em SA. Ana Luiza Paim, procuradora da Artorius, torna-se diretora-presidente.

Junho de 2025 ? A Triad Consultoria é transformada de Ltda em SA

Dezembro de 2025 ? A Artorius registra a distribuição de R$ 3,65 milhões em lucros à offshore, a ser pago entre 2026 e 2028

Março de 2026 ? Lima deixa a Casa Civil e assume a Secretaria de Justiça