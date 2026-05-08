SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para manter Rodrigo Manga (Republicanos) no cargo de prefeito de Sorocaba (SP).

A Turma referendou uma decisão de Kassio Nunes Marques. Em 30 de março, o ministro autorizou o retorno de Rodrigo Manga à prefeitura após 145 dias afastado devido à Operação Copia e Cola, que apura suspeitas de corrupção em contratos da saúde.

Julgamento começou no dia 1º de maio no plenário virtual. Os ministros Dias Toffoli e André Mendonça acompanharam Nunes Marques, relator do processo, para manter o prefeito no cargo. Faltam os votos de Luiz Fux e Gilmar Mendes, que têm até o dia 11 para se manifestarem.

Afastamento foi determinado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Nunes Marques entendeu que a manutenção da medida era desnecessária e que a suspensão do cargo configura "intervenção excessiva na esfera política e administrativa" de Sorocaba.

Manga foi alvo de operação da Polícia Federal em novembro de 2025. A investigação apontou o prefeito como líder do grupo criminoso investigado e principal beneficiário de um esquema de corrupção na saúde.

Em março, ele comemorou o retorno ao cargo em post no Instagram. "Tentaram manchar minha imagem, mas Deus fez justiça na minha vida e eu voltei. E Deus usou um membro da Suprema Corte para corrigir tamanha injustiça", disse o mandatário, ao levar um jato de um líquido marrom e outro de água na sequência.

Manga ficou conhecido como "prefeito tiktoker" devido aos vídeos que publica nas redes sociais. Como o UOL mostrou, servidores denunciaram recentemente a abertura de um buraco sem necessidade para a gravação de um vídeo sobre recapeamento, publicado nas redes sociais de Manga.

Conteúdo foi publicado em 9 de abril. Na gravação, o prefeito empurra um ator dentro de um buraco com água marrom. Em entrevista ao UOL, sob a condição de anonimato, servidores afirmaram que a obra mobilizou profissionais de água, esgoto, drenagem e sinalização.