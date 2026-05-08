BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia após ser alvo da Polícia Federal, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta sexta-feira (8) que a operação contra ele por suspeitas de envolvimento no caso do Banco Master foi uma tentativa de manchar sua 'honra pessoal'.

"Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos", escreveu Ciro em nota divulgada em suas redes sociais.

Essa é a primeira vez que o senador se manifesta a respeito da operação da PF. Ele foi alvo de busca e apreensão na quinta (7). Segundo a corporação, Ciro teria recebido quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do Master.

Além disso, de acordo com as investigações, haveria o pagamento de outras despesas pessoais do parlamentar, como viagens de jatinho.

Veja abaixo a nota da defesa de Ciro Nogueira:

"O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse em nota que a defesa "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar".

Ele diz que o senador está comprometido em contribuir com a Justiça "a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos".

Afirma ainda que "medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas".