BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT), 80, fez sua caminhada de rotina na manhã deste domingo (10) na casa de campo oficial da Presidência, a Granja do Torto. Em vídeo, ele aparece sem camisa e com boné, 16 dias após passar por procedimento de remoção de pele no couro cabeludo.

Lula removeu uma lesão na região no dia 24 de abril. Tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele. Desde então, a recomendação médica é de que o presidente evite a exposição da região ao sol.

Conforme relatos do presidente e de sua equipe, a prática de atividades físicas tem sido diária. Nas redes sociais e em aparições públicas, Lula tem sido estimulado a reforçar uma imagem ativa e de cuidado com a saúde neste ano em que disputa a reeleição.

A exemplo, está o aumento da frequência de suas corridas pela rampa do Palácio do Planalto ao fim de eventos realizados na sede do governo, hábito comumente registrado por sua equipe de comunicação. Além da conta oficial do presidente, o perfil da primeira-dama, Janja da Silva, também costuma publicar vídeos de Lula praticando exercícios.

Em setembro do ano passado, Lula participou de corrida pela Esplanada dos Ministérios em comemoração aos 95 anos do MEC (Ministério da Educação).

O reforço à uma imagem ativa de Lula com o avançar da idade chegou a ter reperussão internacional, com reportagem do jornal britânico, The Guardian, que dizia que Lula buscava um novo mandato "à base de agachamentos e leg press".