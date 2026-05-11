BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), trocou a sua defesa no caso do Banco Master nesta segunda-feira (11), quatro dias após ser alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero.

O anúncio foi feito pelo escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados, liderado pelo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay

"O escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados vem comunicar que, em comum acordo com o Senador Ciro Nogueira, não seguirá atuando para o parlamentar neste caso", diz a nota dos advogados.

Na semana passada, quando Ciro foi alvo de busca e apreensão, o escritório divulgou uma nota que dizia repudiar "qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar".

"Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos", afirmou a defesa, na ocasião.

Na operação, as principais suspeitas da Polícia Federal são a de que o senador, que foi ministro da Casa Civil na gestão Jair Bolsonaro (PL), recebia quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do banco. Além disso, de acordo com as investigações, haveria o pagamento de outras despesas pessoais do parlamentar, como viagens de jatinho.