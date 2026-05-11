SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotado para disputar a Presidência da República, Ciro Gomes (PSDB) afirmou que será pré-candidato ao Governo do Ceará na eleição deste ano.

Ele anunciou a intenção de entrar na disputa estadual no sábado (9), em Fortaleza, a integrantes do PL, partido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em vídeo divulgado pelo deputado federal Doutor Jaziel (PL-CE), Ciro diz que eles foram figuras importantes para que ele decidisse concorrer. "Estavam comigo quando tive dúvida se deveria ser pré-candidato".

A assessoria de Ciro confirmou à Folha a opção pela eleição estadual. Ao portal G1, ele afirmou que "queria ser uma opção para essa polarização", mas pendeu para o Ceará.

No anúncio em Fortaleza, estavam presentes os deputados estaduais Alcides Fernandes, pré-candidato ao senado, e Dra. Silvana, ambos do PL do Ceará, além de Dr. Jaziel (PL-CE), que se autodenomina "um dos poucos cearenses que fazem oposição a Lula em Brasília".

Questionada pela reportagem, a assessoria de Ciro afirma que eventual apoio a Flávio Bolsonaro depende do caminho que o PSDB seguir no âmbito nacional. O presidente do partido, Aécio Neves (PSDB), sinalizou, em novembro do ano passado, que não vai apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) nem a candidatura de qualquer um dos Bolsonaros.

Ciro esteve à frente do governo do Ceará entre 1991 e 1994. Ele terminou o mandato com índices de aprovação acima de 70% e teve a redução da mortalidade infantil como um dos principais feitos nos quatro anos de trabalho.