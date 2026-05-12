BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O pré-candidato ao Governo de Sergipe Valmir de Francisquinho (PL) afirmou ser contra a participação de mulheres na política. Em entrevista a uma rádio do interior do estado, ele negou que sua mulher seria candidata, e em seguida emendou criticando a participação feminina em geral.

"Mulher minha não se envolve em política. Nenhuma se mete. Mulher em política... esqueça", afirmou Valmir de Francisquinho à Rádio Itabaiana, na sexta-feira (8).

Nesta terça-feira (12), Valmir se defendeu. O pré-candidato afirmou ser alvo de "ataques" de adversários e disse que, quando foi prefeito de Itabaiana, quarta maior cidade de Sergipe, colocou mulheres em posições de poder na sua gestão. Ele foi eleito três vezes no município, sendo a última em 2024.

"Meu histórico é de muita decência e respeito a todas as mulheres. Em 2012, fui candidato e escolhi uma mulher para vice-prefeita, pois entendo a importância da mulher para a administração pública. Tive 13 secretarias na primeira gestão, 9 eram [chefiadas] por mulheres", disse em entrevista a outra rádio.

Sobre sua mulher, Monique Cruz Santos, Valmir justificou afirmando ter conversado antes com a companheira sobre a possibilidade de uma candidatura: "Minha mulher é advogada, profissional liberal, ela faz o que quiser. Mas nós conversamos. [...] Ela já tinha dito que não tem pretensões [políticas]", disse Valmir.

A fala foi criticada e municiou adversários. A deputada estadual Kitty Lima (PSB) afirmou: "Quando um homem diz que a mulher não entra na política, ele não fala apenas da própria casa, ele expõe a visão atrasada sobre o lugar da mulher na sociedade".

Valmir de Francisquinho tentou concorrer ao Governo de Sergipe anteriormente. Em 2022, ele teve o registro de candidatura negado por unanimidade no TRE-SE (Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe) por causa de condenação por abuso de poder econômico em 2019.

Na eleição deste ano, ele vai disputar com o governador Fábio Mitidieri (PSB), que tentará a reeleição.