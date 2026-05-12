BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não se recusaria a cumprimentar o presidente Lula (PT) caso encontre o petista durante a cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (12).

"Se passar perto ali, não tenho problema nenhum em cumprimentá-lo", disse Flávio a jornalistas na chegada do evento, realizado na sede da corte eleitoral, em Brasília. Lula também confirmou que irá à posse do indicado de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Flávio Bolsonaro despontou nas pesquisas eleitorais nos últimos meses e aparece como o principal adversário de Lula no pleito de outubro. Ele foi anunciado pré-candidato em dezembro do ano passado.

Flávio também afirmou que ainda não conversou com Kassio, mas disse esperar que o TSE seja imparcial e neutro durante as eleições de outubro. Segundo o senador, em 2022, o ministro Alexandre de Moraes "desequilibrou" a disputa presidencial, quando seu pai foi derrotado por Lula.

"O TSE é igual à arbítrio de futebol: não pode aparecer no jogo. Não aparece muito, se não o juiz está errando demais", disse.

Questionado se a oposição irá buscar reverter a inegilibidade de Bolsonaro sob a presidência de Kassio, Flávio defendeu que primeiro é necessário tentar anular o processo da trama golpista no Supremo que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão.

Na última semana, a defesa de Bolsonaro protocolou no tribunal um pedido de revisão criminal, que será relatado por Kassio Nunes Marques e só deve analisar o caso após sua posse no TSE.