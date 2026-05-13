BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A festa em comemoração à posse de Kassio Nunes Marques na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teve show de mestres do samba, com direito a "palhinha" do magistrado, adaptações nas letras de clássicos do estilo musical e poucos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) presentes.

Os artistas Jorge Aragão, Sombrinha, Dudu Nobre e Ivo Meirelles homenagearam o novo presidente do TSE com o coro "ô-ô-ô-ô Kassio Nunes chegou ô-ô", mudando o refrão da música "Exaltação à Mangueira", de Jamelão, baluarte da escola de samba.

Em outro momento do show, na noite desta terça-feira (12), cantaram "Moleque Atrevido", de composição do próprio Aragão, trocando o trecho "respeitem quem pode chegar onde a gente chegou" por "respeitem quem pode chegar onde o Kassio chegou".

A certa altura, o próprio ministro subiu ao palco e cantou o samba-enredo "É hoje". Em tom de brincadeira, convidados do evento disseram que ele estaria desbancando o ministro aposentado Luís Roberto Barroso, que também gostava de se apresentar no palco, como ocorreu na ocasião de sua posse como presidente do STF.

A maioria dos magistrados da corte, aliás, não compareceu à comemoração. Além de Kassio e do ministro André Mendonça, que tomou posse como vice-presidente do TSE, só estava presente o decano da corte, ministro Gilmar Mendes.

Gilmar estava com a namorada, a ministra do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Morgana de Almeida. A ex-companheira, Guiomar Feitosa, também circulou pelo evento, assim como o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Do mundo político, marcaram presença os deputados federais Arthur Lira (PP-AL) e Orlando Silva (PCdoB-SP) e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, amigo do ministro, foi tietado pelos presentes, assim como Xande Avião, ex-vocalista da banda Aviões do Forró.

Kassio celebrou o momento em um jantar organizado em homenagem a ele pela Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil). Cada entrada custava R$ 800 e a quantidade disponível se esgotou nesta terça.

A festa acontece no espaço Villa Rizza, em Brasília, que tem capacidade para receber até 800 convidados. Antes da celebração, Nunes Marques recebeu 1.500 autoridades no TSE.

Foram servidos filé ao molho madeira e robalo ao molho de limão como pratos principais, vinho da marca Angelica Zapata e espumante da Casa Valduga

O ministro foi indicado ao Supremo em 2020 e sua escolha foi influenciada pelos senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira (PP-PI), um dos líderes do centrão no Congresso. Na época, o então juiz federal fazia campanha para uma vaga no STJ.

Kassio Nunes Marques tem 53 anos é natural de Teresina (PI). Antes de chegar à Suprema Corte, foi juiz do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) ?chegou em 2011 onde nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), graças à proximidade com caciques políticos do MDB e do PP, incluindo Ciro Nogueira.