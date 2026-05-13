SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), participou de um sorteio de transferências via Pix durante um evento de comemoração do Dia das Mães em Rio Largo, cidade da Região Metropolitana de Maceió.

No evento, que aconteceu no último domingo (10), Dantas disse que as transferências seriam um presente dele e do senador Renan Calheiros (MDB), pré-candidato à reeleição no pleito de outubro. Foram sorteadas 50 transferências via Pix no valor de R$ 200 cada, em um total de R$ 10 mil.

"Vocês vão ganhar, também, um presente do senador Renan e do governador Paulo Dantas. Quem gosta de Pix aí, levanta a mão", disse o governador ao público presente.

A Secretaria de Comunicação de Alagoas disse que a ação teve "caráter informal e privado" e que os pagamentos foram feitos com recursos pessoais.

"Não houve utilização de recursos públicos, servidores ou qualquer estrutura vinculada ao Tesouro Estadual. O governador Paulo Dantas exerceu um direito individual, utilizando recursos próprios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente", informou.

O governo ainda destacou que a iniciativa não teve qualquer vínculo com pedido de voto, atividade eleitoral ou uso da máquina pública.

O evento de celebração do Dia das Mães foi organizado pela pela prefeitura de Rio Largo e distribuiu mais de 170 prêmios, incluindo eletrodomésticos e uma moto. O ato teve participação do o prefeito de Rio Largo, Pedro Carlos (PP), aliado de Dantas e Calheiros.

O governador Paulo Dantas não vai disputar as eleições de outubro e vai apoiar a candidatura de Renan Filho (MDB), seu antecessor no cargo que comandou o estado entre 2015 e 2022.

A tendência é que ele tenha como adversário o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas (PSDB), conhecido como JHC. Ele renunciou ao cargo em abril mas ainda não definiu qual cargo vai disputar nas eleições de outubro.