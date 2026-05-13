SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, classificou como "imperdoável" a negociação do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, revelada nesta quarta-feira (13) pelo site The Intercept Brasil e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Zema afirmou que se trata de "um tapa na cara dos brasileiros de bem". "Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável", disse o pré-candidato.

"Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil", acrescentou.

A reportagem do Intercept afirma que Flávio Bolsonaro e Vorcaro negociaram R$ 134 milhões para o financiamento de "Dark Horse", filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

Segundo o site, ao menos R$ 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025, em seis parcelas. A publicação cita comprovantes bancários e cronograma de desembolso.

Em áudio obtido pela reportagem cuja autenticidade foi confirmada pela Folha de S.Paulo, Flávio cobra parcelas atrasadas do ex-banqueiro. "Eu fico sem graça de ficar te cobrando, está em um momento muito decisivo aqui do filme", disse o senador na mensagem.

Em conversa de 16 de novembro, um dia antes da primeira prisão de Vorcaro, Flávio teria escrito: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz!".

Zema disputa com Flávio Bolsonaro espaço no campo da direita para a sucessão presidencial em 2026.

O caso também levou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) a apresentar nesta quarta uma notícia de fato criminal ao ministro do STF André Mendonça, à Polícia Federal e à PGR (Procuradoria-Geral da República), pedindo a prisão preventiva do senador.

O parlamentar petista pediu o bloqueio dos bens de Flávio e a extensão da medida ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e ao PL.