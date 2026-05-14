SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dark Horse", filme sobre Jair Bolsonaro no centro de um escândalo político envolvendo o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, tem como protagonista Jim Caviezel, ator que interpreta Bolsonaro.

Americano de 57 anos, Caviezel viveu Jesus no filme "A Paixão de Cristo", de 2004, um dos longas mais vistos da história. Mais recentemente, fez o papel de um agente de segurança dos EUA que vai à Colômbia resgatar crianças de traficantes sexuais no longa "Som da Liberdade", de três anos atrás. Esta produção teve forte apoio de conservadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

Entre 2011 e 2016, o ator ganhou popularidade na televisão ao interpretar John Reese na série "Person of Interest."

Em sua conta no Instagram, Caviezel publica mensagens religiosas em datas cristãs comemorativas, como a Páscoa, e também trechos da Bíblia. Em mais de uma foto, aparece ao lado de Donald Trump, o presidente americano, de quem é um apoiador.

Caviezel, também na rede social, disse que a cinebiografia de Bolsonaro estrearia dia 11 de setembro, a mesma data do ataque às Torres Gêmeas em 2001. O filme é inspirado numa história original escrita pelo ator, ex-secretário especial da Cultura e deputado federal Mario Frias, intitulada "Capitão do Povo". O roteiro narra os momentos do ex-presidente após ser vítima de uma facada em Juiz de Fora (MG), em 2018, durante a campanha eleitoral daquele ano.

Além de Caviezel, o elenco tem Sergio Barreto no papel de Carlos Bolsonaro, Edward Finlay no de Eduardo e Marcus Almeida D'Ornellas no de Flávio, os filhos do ex-presidente.

"Dark Horse" foi dirigido por Cyrus Nowrasteh, roteirista e cineasta filho de pais iranianos, nascido no estado do Colorado, nos EUA. Depois de se graduar em cinema, ele ganhou destaque em séries para a televisão ?escreveu o roteiro de "The Equalizer", da década de 1980, sobre um agente de inteligência que se torna detetive particular, e de "The Path to 9/11", polêmica dramatização a respeito do atentado de 1993 ao World Trade Center.

Em 2005, foi recrutado por Steven Spielberg para escrever um episódio da minissérie "Into the West", que foi indicada a dezesseis prêmios Emmy e ganhou três.

Os trabalhos de Nowrasteh costumam costurar religião com temas sociais e políticos, a exemplo do filme "The Young Messiah", um drama bíblico sobre a infância de Jesus lançado em 2016. Em "Infidel", longa de 2020 também com Jim Caviezel como protagonista, a história acompanha um americano sequestrado no Oriente Médio após participar de uma conferência religiosa.

Boa parte de "Dark Horse" foi gravado nas ruas de São Paulo, como mostrou a Folha de S.Paulo. A cena em que Bolsonaro foi atacado por Adélio Bispo em Juiz de Fora (MG), em 2018, foi rodada em dezembro de 2025 nas ruas Roberto Simonsen e Floriano Peixoto, no centro da capital paulista. Outras locações utilizadas foram o Memorial da América Latina e o Hospital Indianápolis.

Segundo áudio revelado pelo site The Intercept nesta quarta, Flávio pediu dinheiro para as filmagens a Vorcaro, agora preso. O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção de "Dark Horse", que significa "azarão". A Go Up Entertainment, produtora do filme, negou à reportagem o recebimento de repasses de verba do ex-banqueiro do Banco Master.