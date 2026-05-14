SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mensagens reveladas nesta quarta-feira (13) expuseram cobranças de dinheiro feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e abalaram a pré-campanha do senador à Presidência.

O conteúdo foi divulgado pelo site The Intercept Brasil. O veículo mostrou que Flávio negociou transferências milionárias com o ex-dono do Banco Master para custear a produção de "Dark Horse", uma cinebiografia do pai, Jair Bolsonaro (PL). A autenticidade das mensagens foi confirmada pela Folha.

Os repasses chegaram a R$ 61 milhões, mas, segundo The Intercept, o acordo compreendia um total de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época. Não há evidência de que todo o dinheiro tenha sido transferido.

O QUE É O FILME

"Dark Horse" é inspirado em uma história escrita pelo deputado Mario Frias, que é produtor-executivo do longa. O roteiro narra os momentos após a facada em Juiz de Fora (MG), em 2018, na campanha a presidente.

O americano Jim Caviezel, que interpreta Bolsonaro, disse que a obra estreia no cinema dia 11 de setembro, mas não há confirmação oficial.

O QUE DIZ FLÁVIO

Em nota, Flávio confirmou ter pedido dinheiro a Vorcaro para o filme, mas negou ter recebido ou oferecido vantagens. "É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público".

PARA ONDE FOI O DINHEIRO?

Ainda não está claro o destino dos recursos.

Embora Flávio tenha confirmado o pedido da verba, e Vorcaro tenha pago R$ 61 milhões, a produtora do filme "Dark Horse" Go Up Entertainment negou ter recebido repasses de verba do ex-banqueiro para o projeto.

Karina Ferreira da Gama, sócia-administradora da empresa, disse à Folha que o filme só tem investimentos estrangeiros, sem ligação com Vorcaro. O produtor-executivo e ex-deputado federal Mário Frias também declarou que não há "um centavo" do ex-banqueiro na produção.

POR QUE O FILME RECEBERIA R$ 134 MILHÕES?

Os R$ 134 milhões que seriam destinados ao filme extrapolam o orçamento usual da indústria cinematográfica.

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, foi orçado em R$ 45 milhões. Já "O Agente Secreto", indicado na mesma categoria, custou cerca de R$ 28 milhões.

Considerando outras produções internacionais que disputaram a última edição do Oscar, os R$ 61 milhões que teriam sido efetivamente repassados por Vorcaro antes de sua prisão superam ainda o orçamento de "Valor Sentimental", que ganhou a estatueta da categoria, com estimativa de US$ 7,8 milhões de orçamento.

POR QUE FLÁVIO NEGOU TER CONTATO COM VORCARO SE TROCOU MENSAGENS E O CHAMOU DE 'IRMÃO'?

De acordo com The Intercept, a primeira aproximação registrada entre Flávio e Vorcaro ocorreu em dezembro de 2024. Quem organizou o encontro foi o empresário Thiago Miranda, fundador e sócio do Portal Leo Dias.

As mensagens reveladas pelo site indicam uma relação próxima entre os dois. Um dia antes de o ex-banqueiro ser preso, em novembro de 2025, o senador escreveu para ele: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!".

Mas, há dois meses, Flávio negou que tivesse havido qualquer contato com o ex-dono do Banco Master quando a Folha revelou que seu número de telefone estava na agenda de Vorcaro.