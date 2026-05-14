BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretório do Novo no Paraná classificou como "precipitada" a divulgação de um vídeo do pré-candidato do partido à Presidência, Romeu Zema, atacando Flávio Bolsonaro (PL) pelo áudio do senador pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. No estado, o partido é liderado pelo ex-coordenador da força-tarefa da Lava-Jato Deltan Dallagnol, que quer concorrer ao Senado com o apoio do PL.

"A divulgação do vídeo pela equipe de comunicação de Zema foi precipitada e gerou ruídos desnecessários em alianças já estabelecidas. Posicionamentos públicos dessa natureza devem observar alinhamento prévio com a convenção nacional do partido ? o que não ocorreu neste caso", afirmou a nota do diretório do Novo no Paraná, divulgada pela equipe de Deltan Dallagnol.

O ex-deputado federal quer disputar o Senado na chapa que tem Sergio Moro (PL) concorrendo ao governo e o deputado federal Filipe Barros (PL) na disputa pela segunda vaga de senador. No grupo, a pré-candidatura de Zema causa preocupações justamente porque o ex-governador de Minas Gerais disputa o mesmo eleitorado de Flávio.

"A aliança entre PL e Novo no Paraná permanece sólida, fundamentada em diálogo, convergência de princípios e compromisso com resultados concretos para os paranaenses. Unidos pela oposição ao PT e ao ideário da esquerda, seguimos confiantes na força desse projeto para o estado", diz a nota divulgada pelo diretório paranaense.

Eles ainda defendem uma "investigação profunda e completa do caso Banco Master pelos órgãos competentes, com atuação firme dos mecanismos de fiscalização e controle" e pedem a instalação imediata da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) mista do Banco Master.

Nesta quarta-feira (13), foi divulgado áudio e mensagens de Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção de Dark Horse (que significa "azarão"), que trata da vida do ex-presidente, e um áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos do ex-banqueiro.

As informações foram reveladas pelo site The Intercept Brasil, e a autenticidade das mensagens trocadas entre eles foi confirmada pela Folha de S.Paulo com duas pessoas ligadas à investigação.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Zema afirmou que se trata de "um tapa na cara dos brasileiros de bem". "Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável", disse o pré-candidato. "Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil", acrescentou.