SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a divulgação do áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro preocupa, mas defendeu a postura do aliado até o momento e afirmou que o episódio não deve comprometer candidaturas.

"É uma questão que preocupa, que deve ser esclarecida, porque hoje esse escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros", disse Tarcísio, ao comentar o caso, durante um evento para entrega de moradias em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, nesta quinta-feira (14).

O governador, que é coordenador da campanha do filho de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, disse que o senador já havia prestado esclarecimentos sobre o tema e pediu que ele mantivesse essa conduta.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a divulgação do áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro preocupa, mas defendeu a postura do aliado até o momento e afirmou que o episódio não deve comprometer candidaturas.

"É uma questão que preocupa, que deve ser esclarecida, porque hoje esse escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros", disse Tarcísio, ao comentar o caso, durante um evento para entrega de moradias em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, nesta quinta-feira (14).

O governador, que é coordenador da campanha do filho de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, disse que o senador já havia prestado esclarecimentos sobre o tema e pediu que ele mantivesse essa conduta.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a divulgação do áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro preocupa, mas defendeu a postura do aliado até o momento e afirmou que o episódio não deve comprometer candidaturas.

"É uma questão que preocupa, que deve ser esclarecida, porque hoje esse escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros", disse Tarcísio, ao comentar o caso, durante um evento para entrega de moradias em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, nesta quinta-feira (14).

O governador, que é coordenador da campanha do filho de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, disse que o senador já havia prestado esclarecimentos sobre o tema e pediu que ele mantivesse essa conduta.

Sobre o assunto, o pré-candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, buscou na quarta-feira aproximar o nome do banqueiro ao bolsonarismo e à direita ao ser questionado. "Não existe uma possível relação entre os Bolsonaros e o Master. É uma coisa só", afirmou o ex-ministro da Fazenda do governo Lula (PT), em fala a jornalistas após evento em São Paulo.

"Jair Bolsonaro recebeu doação de campanha do Daniel Vorcaro. Tarcísio de Freitas [também] recebeu doação", disse Haddad, que na sequência fez referência a ex-integrantes do governo do ex-presidente e conclui dizendo que "Vorcaro é um rebento do governo Bolsonaro". Cunhado de Vorcaro e pastor da Igreja Lagoinha, Fabiano Zettel foi o maior doador das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio em 2022, com respectivamente R$ 3 milhões e R$ 2 milhões.

Sem citar nomes, Haddad fez referência ao ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social Fabio Wajngarten, que foi contratado no ano passado para atuar na defesa de Vorcaro, e ainda ao ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Alvo de operação da PF na semana passada, sob suspeita de receber mesada de R$ 300 mil a R$ 500 mil para defender o Master no Congresso, Ciro negou ter recebido pagamentos ilícitos. Foi ele quem apresentou a chamada emenda Master, que beneficiava o banqueiro e que também foi mencionada por Haddad.

Na manhã desta quinta, Haddad postou o vídeo em seu perfil acompanhado da frase: "Se tem focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, só pode ser porco".