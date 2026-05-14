RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contando com o apoio maciço e eufórico de seu torcedor que lotou o Barradão (BA), o Vitória não se intimidou com o Flamengo e, mesmo com um placar geral adverso por conta da derrota no jogo de ida por 2 a 1, venceu por 2 a 0 e eliminou o milionário e favorito time carioca na 5ª fase da Copa do Brasil.
Golaço de Erick - A classificação foi construída com direito a um golaço de Erick, o primeiro. Luan Cândido fez o segundo.
Fim da invencibilidade - O Flamengo perdeu sua invencibilidade que já durava dez partidas, com oito vitórias e dois empates. Antes da noite desta quinta-feira (14), a única vez que havia sofrido dois gols, neste recorte, foi no 2 a 2 com o Vasco.
E o adversário das oitavas? - O Vitória irá conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil através de sorteio na CBF no próximo dia 26.
O REI DOS GOLAÇOS NO DUELO
Erick ficou marcado por ser o "rei dos golaços" no duelo com o Flamengo nesta 5ª fase. No jogo de ida, no Maracanã, ele já havia feito um belo tento de sem pulo, de primeira, na derrota do Vitória por 2 a 1. nesta quinta-feira (14) repetiu a dose, novamente no ângulo de Rossi.
ARCANJO DO LEÃO
Lucas foi um verdadeiro Arcanjo e salvou o Vitória em noite para lá de inspirada no Barradão. O goleiro fez grandes defesas tanto no primeiro quanto no segundo tempo que ajudaram bastante na classificação dos baianos.
O JOGO
O Vitória iniciou a partida de maneira corajosa e se fazendo valer da força de sua torcida, que lotou o Barradão. O técnico Jair Ventura optou por uma marcação pressão e a estratégia deu certo. O Leão conseguiu segurar o Flamengo no campo de defesa e o golaço de Erick, logo aos seis minutos, ajudou a deixar os visitantes ainda mais atordoados. Porém, na metade do primeiro tempo, o Vitória cansou e os cariocas começaram a chegar. As melhores chances, no entanto, foram de fora da área.
No segundo tempo o Flamengo foi pra cima. Os primeiros minutos foram de muita pressão dos visitantes, diante de um Vitória que baixou suas linhas. Porém, quando o ambiente caminhava para um empate dos cariocas, os baianos surpreenderam com um escanteio curto e ampliaram com Luan Cândido.
Com o 2 a 0, Leonardo Jardim passou a fazer mudanças na equipe e colocou praticamente de uma vez só Pedro, Cebolinha e Varela. O time seguiu levando perigo e pressão, mas faltava capricho para definir as jogadas. O Vitória, por sua vez, procurou se defender e contava com um goleiro Lucas Arcanjo inspirado, que segurou o resultado e ajudou a dar a classificação para as oitavas.
GOLS E LANCES
Gol do Vitória! ? O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Erick recebeu na direita, cortou para dentro e bateu colocado, de canhota, no ângulo de Rossi, que até ameaçou ir na bola, mas como ela foi "onde a coruja dorme", apenas observou ela resvalar no travessão e morrer no fundo da rede.
Grande defesa de Arcanjo! ? O Flamengo quase chegou ao empate aos quatro minutos do segundo tempo, quando Emerson Royal foi na linha de fundo, cruzou de maneira açucarada e Carrascal chegou de frente, de cabeça, mas Lucas Arcanjo fez grande defesa.
Arcanjo de novo! ? Aos 11, novamente Arcanjo salvou em uma cabeçada, mas dessa vez de Bruno Henrique, já quase na pequena área.
Vitória faz o segundo! ? Em um escanteio curto pela esquerda, Erick cruzou, Rossi deu um tapa para afastar e a bola sobrou para Luan Cândido, que chutou, Danilo tentou cortar, mas ela entrou de maneira chorada no gol do Flamengo.
VITÓRIA
Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque), Zé Vitor e Martínez (Edenilson); Matheuzinho (Tarzia), Erick (Marinho) e Renê (Renato Kayzer). T.: Jair Ventura.
FLAMENGO
Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Wallace Yan) e Bruno Henrique. T.: Leonardo Jardim.
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Tarzia, Caíque (VIT); Carrascal, Varela (FLA)
Cartões vermelhos: NenhumGols: Erick, aos seis minutos do primeiro tempo (VIT); Luan Cândido, aos 16 minutos do segundo tempo (VIT)