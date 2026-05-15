BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta sexta-feira (15) que conversou com seu pai, Jair Bolsonaro (PL), a respeito de sua relação com Daniel Vorcaro, revelada pelo site The Intercept Brasil, e que o ex-presidente lhe disse para ficar tranquilo e falar a verdade.

Flávio afirmou que o dono do Banco Master e Bolsonaro nunca se encontraram, apesar de ter havido uma tentativa de levar o ex-presidente à mansão do ex-banqueiro para assistir a um documentário. O presidenciável também criticou seu rival na direita, o ex-governador Romeu Zema (Novo), a quem chamou de precipitado por ter dito que o caso era "imperdoável".

O pré-candidato disse que esteve com Bolsonaro na tarde de quarta (13), logo após virem à tona as conversas e áudios em que ele cobrava de Vorcaro os aportes restantes para bancar o filme "Dark Horse", em homenagem ao ex-presidente. A última mensagem do senador ao ex-banqueiro é de 16 de novembro, um dia antes da prisão de Vorcaro.

"Expliquei [ a Bolsonaro] que a imprensa havia noticiado o caso e que não havia absolutamente nada de errado. Ele me disse para ficar tranquilo, seguir firme e falar a verdade, que é o que estou fazendo. Insisto que não fiz nada de errado; trata-se de um investimento privado em um filme com expectativa de retorno", disse Flávio a jornalistas no aeroporto em Brasília, antes de embarcar para um evento no Rio.

Flávio disse ainda que o custo total de "Dark Horse" (azarão em inglês) foi de US$ 16 milhões (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual), mas não soube detalhar o caminho do dinheiro entre as empresas ligadas a Vorcaro e a produtora do filme, passando por um fundo nos EUA gerenciado pelo advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL).

O senador voltou a negar que parte do dinheiro tenha sido usada para bancar despesas do irmão, suspeita investigada pela Polícia Federal, e disse que Eduardo sobrevive de uma doação feita pelo pai e de reservas próprias.

Flávio disse que Zema foi "precipitado" e que tentou ligar para o adversário para conversar. Ele também agradeceu ao presidenciável Ronaldo Caiado (PSD), que minimizou o episódio.

"Ele [Zema] é novo na política e precisa entender que tem a grande responsabilidade de ajudar os brasileiros a se livrarem do PT. Eu merecia, pelo menos, o benefício da dúvida da parte dele após meus esclarecimentos. Ele se equivocou em se antecipar e me pré-condenar, eu jamais faria isso com ele", declarou.

"A última parcela que ele pagou foi em maio de 2025, quando o caso não estava em evidência como hoje.

Não havia operação contra ele. Eu apenas cobrava que o contrato fosse cumprido. É difícil arrumar investidores para um filme assim e eu não queria que a produção fosse interrompida", disse ainda.

"Minha relação com ele era estritamente profissional para tratar do fundo. Quando os problemas com ele surgiram, a relação foi encerrada e busquei outros investidores para terminar o filme", completou.