SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro posicionamento do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) diante da crise gerada pelas relações entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, do Banco Master, desagradou bolsonaristas em São Paulo.

Embora Tarcísio tenha defendido o senador, dizendo que ele prontamente prestou esclarecimentos sobre o tema, as avaliações colhidas pela Folha com três apoiadores do clã Bolsonaro, sob condição de reserva, foram no sentido de que o governador buscou se distanciar de Flávio.

A crise foi deflagrada na quarta-feira (13), quando o site The Intercept Brasil revelou que Flávio negociou diretamente com Vorcaro um financiamento para a produção de um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a reportagem, de R$ 134 milhões previstos, ao menos R$ 61 milhões foram transferidos de fevereiro a maio de 2025. Vorcaro está preso desde novembro do ano passado, e o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central poucos dias depois.

Flávio, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares do grupo têm focado a defesa do senador no argumento de que o financiamento do filme foi feito sem recursos públicos. Eles se dizem a favor também de uma apuração mais ampla, por meio de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre o Master.

Ao dizer que o tema "preocupa", Tarcísio não fez referência a esses argumentos e, ao destacar que o senador "imediatamente procurou dar todos os esclarecimentos", afirmou que Flávio deveria continuar dando respostas --o que, entre aliados, indicou que, para o governador, as explicações não bastavam.

Uma eventual CPI do Master não conta com apoio do centrão no Congresso --que tem nomes citados nas investigações do escândalo. Os desvios no Master, que causaram um rombo de R$ 47 bilhões ao FGC (Fundo Garantidor de Crédito), contaram com recursos de investidores privados e também de fundos de pensão de servidores públicos.

A contrariedade com a posição do governador se acentuou porque, segundo os relatos, além de considerar que Flávio tem mais o que explicar, Tarcísio pediu a auxiliares que cancelassem o encontro com o senador previsto para a noite desta sexta-feira (15) em Campinas.

A tentativa se deu nesta quinta, enquanto Tarcísio fazia uma visita às cidades do ABC. Ele entregou apartamentos, almoçou com apoiadores e anunciou medidas para mobilidade urbana. Diante de sinalizações de que nem Flávio nem Derrite queriam o adiamento, Tarcísio foi aconselhado a manter o encontro, segundo um de seus interlocutores.

O senador e o governador haviam marcado um evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado. O PP já havia adiado um encontro com a presença do governador após a operação da Polícia Federal que mirou ligações entre Vorcaro e o presidente da sigla, Ciro Nogueira, que nega irregularidades.

No fim de fevereiro, quando Flávio encontrou Tarcísio em uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, o governador afirmou ao senador que caberia a ele a coordenação da pré-campanha no estado. Na ocasião, auxiliares de Flávio relataram ter ficado positivamente surpresos com a sinalização.

Nas redes sociais, parlamentares e apoiadores bolsonaristas pouparam, por ora, o governador de ataques. Segundo um dos integrantes do grupo, há ainda a expectativa de que, no evento em Campinas, Tarcísio adote uma posição mais próxima de Flávio em sua defesa.

A reportagem procurou o Palácio dos Bandeirantes, mas não teve resposta até a publicação deste texto.