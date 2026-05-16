CAMPINAS, SP, E RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu sua atuação no financiamento do filme que conta a história do pai, Jair Bolsonaro, em discurso realizado em Campinas, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (15). Na última quarta (14), o site The Intercept Brasil revelou conversas nas quais o senador cobra repasses do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para custear a produção.

"Um filho quer fazer um filme, em homenagem ao próprio pai. Ele merece ou não merece esse filme?", questionou ele, para a plateia. "E a gente vai fazer e busca recursos privados, tudo certo, direitinho, dentro da lei."

O senador esteve presente no evento para lançar a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, no Hotel Royal Palm Plaza.

Ele disse que "ninguém imaginava" na época que "o investidor" chegaria na situação que está hoje, em referência a Vorcaro. "Nesse país, gente, está tudo tanto de pernas pro ar, que o certo vira errado, o errado vira certo, e não tem mais limite para as maldades."

Ele também atacou o site Intercept, que divulgou as conversas, e associou o veículo à criminalidade. Disse que o site publicou "mentiras" depois que ele anunciou medidas que pretende tomar contra organizações criminosas. "Bastou eu falar pros marginais que eles têm até dezembro para sair do país ou serem neutralizados pelos nossos policiais", afirmou.

Flávio vinha tentando se apresentar na pré-campanha com discurso de moderação em comparação com o pai.

O evento desta sexta também contou com a presença de aliados como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), e o senador e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro Sérgio Moro (PL).

Moro, que discursou no início do evento, defendeu a candidatura de Flávio e atacou o PT. "O escândalo do grupo Master é o escândalo do PT", afirmou.

Neste sábado (16), Flávio participará de outro evento de Derrite, também com Tarcísio, em Sorocaba (SP).

Flávio pediu dinheiro a Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", e o ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para a produção, valor que supera os custos de filmes que venceram o Oscar, como "Ainda Estou Aqui".

Na manhã desta sexta, o presidenciável disse que não tinha a obrigação de avisar antecipadamente seus aliados sobre sua relação com Vorcaro e a cobrança por valores destinados, de acordo com ele, ao filme.

"Não tem absolutamente nada de errado. Não tenho que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, quando Vorcaro circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava entre autoridades. Era uma pessoa até cortejada em todo o Brasil", afirmou o senador.

Ao participar de um evento na manhã desta no Hospital de Amor em Barretos (a 423 km de São Paulo), o presidente Lula (PT) ironizou Flávio, ao fazer uma relação do pré-candidato à Presidência da República com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. "Aqui nesse hospital, aqui não tem dinheiro do Vorcaro", afirmou o presidente.