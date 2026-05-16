SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A divulgação das conversas em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre a vida do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), coloca sob suspeita a origem dos recursos para financiamento do projeto.

Além disso, as mensagens indicam relação de proximidade do dono do Banco Master com Flávio, que faz cobrança por parcelas atrasadas. O valor combinado com Vorcaro seria de R$ 134 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram efetivamente pagos à produção do filme "Dark Horse" ("azarão", em inglês").

Revelados pelo site The Intercept Brasil, os novos fatos envolvem personagens já conhecidos no escândalo do Master, como o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e o publicitário Thiago Miranda. Além disso, empresas e fundos ligados à teia do esquema de fraudes financeiras podem ter ajudado a viabilizar os repasses.

Veja quem são as pessoas e organizações envolvidas.

CYRUS NOWRASTEH

Diretor do filme "Dark Horse". Sua filmografia inclui produções que abordam temas religiosos e nacionalistas.

DANIEL VORCARO

Dono do Banco Master, que operava um esquema de fraude financeira cujos prejuízos somam R$ 60 bilhões. Como revelado, financiou o filme sobre Bolsonaro a partir de empresas e fundos.

'DARK HORSE'

Nome do longa-metragem sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. O termo pode ser traduzido para o português como "azarão".

QUEM É QUEM

EDUARDO BOLSONARO

Ex-deputado federal, irmão de Flávio e filho do ex-presidente. Está nos EUA desde 2025, de onde fez campanha por sanções ao Brasil. PF investiga se dinheiro de Vorcaro foi usado para sustentar Eduardo no exterior.

ENTRE INVESTIMENTOS

Empresa teria sido utilizada por Vorcaro para financiar o filme. Ela possui cotas em sete fundos da rede do Master que somam R$ 2,9 bilhões (sendo cotista única em quatro deles). O dinheiro chegou ao fundo Havengate Development por meio da Entre.

FABIANO ZETTEL

Cunhado de Vorcaro. Nas mensagens divulgadas pelo Intercept, aparece como responsável por acompanhar o fluxo de pagamento do filme.

FLÁVIO BOLSONARO

Senador, filho de Jair Bolsonaro e pré-candidato do PL à Presidência. Ele aparece em conversas com Vorcaro cobrando parcelas atrasadas do filme. Inicialmente, negou a relação de Vorcaro com o filme, mas admitiu após a publicação do Intercept, dizendo que pediu recursos ao dono do Master, mas sem envolver verba pública.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", diz o senador em mensagem a Vorcaro.

HAVENGATE DEVELOPMENT

Possível destino dos recursos da Entre Investimentos. O fundo dos EUA, administrado por Paulo Calixto, teria recebido parte dos R$ 61 milhões pagos pelo Banco Master. Calixto é um advogado ligado a Eduardo Bolsonaro.

GO UP ENTERTAINMENT

Produtora do filme, administrada por Karina Gama. A empresa afirma não poder revelar qual a fonte de captação de recursos para o filme devido a acordo de confidencialidade, mas nega haver dinheiro de Vorcaro.

A dona da Go Up controla outras três empresas, todas no mesmo endereço, que receberam verbas por emendas de deputados do PL (uma delas também assinou contrato de mais de R$ 100 milhões com a Prefeitura de SP para fornecimento de wi-fi).

INSTITUTO CONHECER BRASIL

Presidida por Karina Gama, a organização recebeu R$ 2 milhões de emendas parlamentares de Mario Frias (PL-SP), além de ter feito contrato de mais de R$ 100 milhões com a Prefeitura de São Paulo para fornecer de wi-fi em comunidades de baixa renda.

JIM CAVIEZEL

Ator que interpreta Jair Bolsonaro no filme. Participou de produções como "A Paixão de Cristo" (2004) e "O Conde de Monte Cristo" (2002).

KARINA FERREIRA DA GAMA

Sócia-administradora da Go Up Entertainment, produtora do filme, e de organizações investigadas pelo recebimento de emendas parlamentares. Ela afirma que não recebeu qualquer quantia de Vorcaro e que só aceitou investimentos estrangeiros. Os áudios de Flávio seriam uma busca pessoal por recursos, diz.

MARIO FRIAS

Deputado federal (PL-SP) e ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro. Também tratou com Vorcaro sobre valores, afirma o Intercept. Além disso, é investigado por repassar R$ 2 milhões em emendas parlamentares a instituto ligado a Karina Gama.

THIAGO MIRANDA

Publicitário, sócio do Portal Leo Dias e dono da agência Mithi. Envolvido na campanha de ataque contra o BC nas redes, organizou o primeiro encontro entre Flávio e Vorcaro.