SOROCABA, SP, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (12) que os adversários o subestimam, reafirmou sua pré-candidatura à Presidência da República e falou que a a eleição de outubro será uma disputa de Deus contra o diabo.

As declarações foram dadas dias após a revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

"Eu amanheci com uma passagem na cabeça: ?aquele que na dificuldade é fraco é realmente fraco?, e eles me subestimaram mais uma vez, achando que vão me calar, me intimidar, esquecendo que aqui tem sangue Bolsonaro, eu não vou desistir do Brasil", afirmou o senador em ato político em Sorocaba (SP).

Em discurso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma série de críticas do presidente Lula e adotou um tom religioso ao comparar seu grupo político com o adversário.

"A gente faz o certo, e eles querem transformar no errado. Eles fazem o errado e fazem vocês acreditarem que é certo. [...] Ergam a cabeça, estufem o peito, porque a força e a verdade estão do nosso lado. Lula disse que ia fazer o Diabo para se reeleger, mas ele está com o Diabo e nós estamos com Deus", afirmou.

Lula nunca afirmou que vai "fazer o Diabo para se reeleger". Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou que "nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição", declaração que foi criticada por adversários na época.

Na sequência, Flávio fez uma série de críticas ao governo do presidente Lula (PT) e disse que o país está "de pernas para o ar" sob a gestão petista. E voltou a reafirmar sua candidatura.

"Tentaram me enterrar vivo. Eu estou com mais disposição do que nunca. Conheço pessoas que vão estar com a gente de punho cerrado", afirmou.

O ato político em Sorocaba foi liderado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP), pré-candidato ao Senado na chapa que será liderada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (12) aponta que presidente Lula (PT) seguia empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na simulação de segundo turno das eleições presidenciais até a divulgação de conversas entre o parlamentar e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O levantamento foi realizado na terça (12) e na quarta-feira (13). A maioria das entrevistas foi feita antes da revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o então dono do Banco Master.

A pesquisa mostra Lula e Flávio empatados com 45% das intenções de voto cada um na simulação de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo, e 1% afirma que não sabe.

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com a população brasileira de 16 anos ou mais, em todo o Brasil, em 139 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026.