SOROCABA, SP, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (12) que os adversários o subestimam, reafirmou sua pré-candidatura à Presidência da República e falou que a a eleição de outubro será uma disputa de Deus contra o diabo.

As declarações foram dadas dias após a revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master.

"Eu amanheci com uma passagem na cabeça: ?aquele que na dificuldade é fraco é realmente fraco?, e eles me subestimaram mais uma vez, achando que vão me calar, me intimidar, esquecendo que aqui tem sangue Bolsonaro, eu não vou desistir do Brasil", afirmou o senador em ato político em Sorocaba (SP).

Em discurso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma série de críticas do presidente Lula e adotou um tom religioso ao comparar seu grupo político com o adversário.

"A gente faz o certo, e eles querem transformar no errado. Eles fazem o errado e fazem vocês acreditarem que é certo. [...] Ergam a cabeça, estufem o peito, porque a força está do nosso lado, a verdade está do nosso lado. Lula disse há pouco tempo que ia fazer o diabo para conseguir se reeleger. Ele está com o diabo e nós estamos com Deus", afirmou.

Lula nunca afirmou que vai "fazer o diabo para se reeleger". Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou que "nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição", declaração que foi criticada por adversários na época.

Na sequência, Flávio fez uma série de críticas ao governo do presidente Lula (PT) e disse que o país está "de pernas para o ar" sob a gestão petista. E voltou a reafirmar sua candidatura.

"Tentaram me enterrar vivo. Eu estou com mais disposição do que nunca. Conheço pessoas que vão estar com a gente de punho cerrado", afirmou o senador no ato organizado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), pré-candidato ao Senado na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A revelação de conversas e uma relação de intimidade entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, após o pré-candidato dizer publicamente e reservadamente para líderes de direita que não tinha contatos com o dono do Banco Master, causou uma sensação de quebra de confiança entre seus apoiadores.

Políticos ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que o clima é de apreensão por causa da expectativa de que novos diálogos possam surgir contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na quinta-feria (14), Flávio afirmou que omitiu seu contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, por causa de uma cláusula de confidencialidade no contrato a respeito do financiamento do filme "Dark Horse" ("azarão" em inglês).

A produção feita para homenagear seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi bancada com verba de Vorcaro, segundo relevou o site The Intercept Brasil. O ex-banqueiro chegou a pagar R$ 61 milhões para produzir o filme, e um áudio de setembro de 2025 mostra o senador do PL cobrando mais recursos de Vorcaro.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (12) aponta que presidente Lula (PT) seguia empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na simulação de segundo turno das eleições presidenciais até a divulgação de conversas entre o parlamentar e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O levantamento foi realizado na terça (12) e na quarta-feira (13). A maioria das entrevistas foi feita antes da revelação, pelo site Intercept Brasil, das conversas entre o filho de Jair Bolsonaro (PL) e o então dono do Banco Master.

A pesquisa mostra Lula e Flávio empatados com 45% das intenções de voto cada um na simulação de segundo turno. Outros 9% dizem que votariam em branco ou nulo, e 1% afirma que não sabe.

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com a população brasileira de 16 anos ou mais, em todo o Brasil, em 139 municípios. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-00290/2026.