SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passados quase três anos e meio do segundo turno da eleição presidencial de 2022, a maioria absoluta dos eleitores afirma não se arrepender do voto dado naquele pleito. É o que mostra nova rodada de pesquisa Datafolha.

Do total da amostra que respondeu à pergunta "Você se arrependeu ou não do seu voto para presidente em 2022?", 91% dos entrevistados dizem que não se arrependem da escolha. Outros 8% afirmam o contrário.

Naquele ano, Lula (PT) encarou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), então no cargo, em uma disputa apertada que dividiu o país. O petista venceu com 50,9% dos votos, contra 49,1% do seu adversário. Foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização.

A distribuição é semelhante quando o resultado é discriminado por quem votou em cada candidato.

Entre os eleitores de Lula em 2022, 89% dizem não se arrepender do voto, enquanto 11% afirmam que sim. Nesse grupo, 1% declarou não saber responder (devido aos arredondamentos da pesquisa, a soma dos resultados não totaliza 100%).

O mesmo padrão aparece entre os que declaram ter votado em Bolsonaro naquele pleito: 94% responderam que não se arrependem da escolha, ao passo que 6% afirmaram ter se arrependido.

O Datafolha entrevistou 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-00290/2026.

O resultado mostra estabilidade em relação aos levantamentos anteriores. Em abril, do total da amostra, 90% disseram que não se arrependiam do voto para presidente, enquanto 10% responderam ter se arrependido. Em março, os índices eram os mesmos.

Entre eleitores de Lula, o índice de convictos era de 87% em abril e 89% em março. Já entre quem votou em Bolsonaro, o percentual havia ficado em 94% em abril e em 91% em março.

Os resultados da pesquisa não são prognósticos, ou seja, não pretendem antecipar o que sairá das urnas. Eles formam um retrato da opinião dos entrevistados no momento em que os pesquisadores foram a campo.

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