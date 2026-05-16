SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três anos e quatro meses de governo, 39% dos entrevistados pelo Datafolha avaliam que o presidente Lula (PT) está fazendo um trabalho ruim ou péssimo, enquanto 30% consideram a gestão boa ou ótima, e 29% a classificam como regular.

O quadro é de estabilidade em relação à rodada anterior. Em abril, eram 40% que caracterizam o governo de forma negativa, ao passo que 29% entendiam que o trabalho era positivo, e 29% acreditavam que o balanço era regular. Não haviam opinado 2%.

No início de 2025, houve um salto na avaliação negativa em meio a crises sucessivas do governo, incluindo a do Pix. Desde então, embora a avaliação positiva tenha se recuperado em parte, o índice de reprovação nunca voltou ao nível anterior, por volta de 30%.

A maioria das entrevistas da atual rodada do Datafolha foi feita antes da repercussão da notícia de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, sob a justificativa de financiar um filme sobre o seu pai, Jair Bolsonaro (PL).

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, com abordagem pessoal em pontos de fluxo, na terça (12) e na quarta-feira (13). A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-00290/2026.

No recorte por segmentos, 41% dos homens e 37% das mulheres consideram o governo ruim ou péssimo. Já 28% deles e 31% delas acreditam que a gestão é regular até o momento. Tanto entre homens quanto entre mulheres, uma parcela de 30% avalia a gestão como boa ou ótima. Neste recorte, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Mulheres foram um dos grupos mais fiéis da balança na eleição de Lula em 2022, e há uma relação forte entre avaliação de governo e voto.

Entre quem declara voto em Lula, 1% classifica o governo como ruim/péssimo, 30% como regular, e 68%, como ótimo/bom. Essa distribuição se inverte entre os que declaram voto em Flávio Bolsonaro. Nesse caso, 75% têm avaliação negativa, 21%, regular, e 3%, positiva.

Entre os que afirmam votar em Ronaldo Caiado (PSD), 44% classificam o governo petista como ruim ou péssimo, 37% como regular, e 18% de bom ou ótimo. O mesmo ocorre entre quem declara voto em Romeu Zema (Novo). Nesse caso, 47% dizem que a gestão petista é ruim ou péssima, 44%, regular, e 6%, ótima ou boa.

Os dados em geral apontam para a manutenção do quadro observado no mês anterior, indicando que iniciativas recentes do governo Lula, como o lançamento do Desenrola 2.0, podem não ter tido efeito na avaliação de governo, ao menos ainda.

O mesmo poderia ser dito da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, umas das bandeiras da campanha de 2022 que passou a vigorar no início deste ano.

Em comparação com outros presidentes a esta altura de mandato, desde Fernando Henrique Cardoso, os 39% de avaliação negativa só perdem para o índice de Bolsonaro.

Em 2022, 48% viam o então presidente desta forma. O índice era de 26% para Dilma Rousseff em 2014, de 5% para Lula em 2010 e de 22% em seu primeiro mandato, em 2006. FHC marcava 21% em 1998.

Quando questionados sobre se aprovam ou desaprovam o trabalho de Lula como presidente, 45% dizem aprovar o governo, enquanto 51% afirmam reprovar. Não sabiam responder 4%. Não houve mudança em relação a abril.

O instituto perguntou ainda quanto Lula fez pelo país nesses três anos e quatro meses em relação às expectativas.

Para 59%, o petista fez menos do que se esperava, ao passo que 23% responderam que fez o que se esperava, e 13% disseram que fez mais do que o esperado.

Segundo 47% dos entrevistados, o governo Lula tem tido mais derrotas que vitórias, enquanto 39% afirmam o oposto, que a gestão tem mais mais vitórias que derrotas. Já 3% disseram que nem derrotas nem vitórias, e 3% responderam que as vitórias e as derrotas ficaram na mesma proporção. Disseram não saber opinar 8%.