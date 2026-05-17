BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) reagiu em sua pré-campanha à reeleição depois de passar meses com um discurso ameno diante de adversários e desofrer uma derrota histórica com a rejeição, pelo Senado, da nomeação de Jorge Messias para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Nas últimas duas semanas, o petista teve uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o elogiou, lançou uma nova subvenção para conter os preços dos combustíveis e revogou o imposto sobre importação de pequenas compras pela internet, que era conhecido como "taxa das blusinhas".

Segundo o Datafolha, o petista mantém avaliação de governo estável e seguia empatado com o senador na simulação de segundo turno das eleições presidenciais. O levantamento foi realizado na terça (12) e na quarta-feira (13), e a maioria das entrevistas foi feita antes da divulgação, pelo site Intercept Brasil, dos diálogos entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

As medidas de Lula, assim como a visita aos EUA, foram tomadas após Flávio, que anunciou a pré-candidatura no fim do ano passado, alcançá-lo nas pesquisas de intenção de voto nos primeiros meses do ano.

Desde então, o petista fez uma série de críticas à sua equipe de comunicação, sob o argumento de que suas políticas não estavam chegando à população na ponta. Por trás das medidas econômicas, está a justificativa, que ele tem dito a aliados, de que elas ainda são capazes de decidir uma eleição e precisam ser bem comunicadas.

Por isso, em busca de um fôlego, na última terça-feira (12), Lula revogou a "taxa das blusinhas". Criada em seu governo, ela era impopular e causava desgaste junto aos setores do eleitorado que fazem compras no exterior por meio de sites e aplicativos. A medida foi uma vitória da área política do governo. Integrantes da área econômica, inclusive o vice-presidente e ex-ministro da Indústria e Comércio Geraldo Alckmin (PSB), eram contra a revogação.

Já na quarta (14), Lula divulgou uma nova medida para conter a alta dos combustíveis. O Executivo fará uma subvenção de até R$ 0,89 por litro de gasolina para evitar o reajuste. Os preços estão pressionados por causa da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, que tem aumentado a cotação do petróleo no mercado internacional. O impacto nas contas públicas poderá chegar a R$ 2,4 bilhões.

Dias antes, em 7 de maio, Lula encontrou Donald Trump na Casa Branca em uma viagem que foi considerada um sucesso pelo entorno do petista. Aliados avaliam que a recepção pelo americano, líder da direita mundial, isolou Flávio Bolsonaro, uma vez que o grupo político busca se associar a Trump.

Lula voltou dos Estados Unidos demonstrando satisfação com os resultados da viagem. Aliados do petista ouvidos pela Folha sob condição de reserva avaliam que o humor do presidente melhorou depois da visita à Casa Branca.

Em paralelo, Lula viu o escândalo do Banco Master atingir o centro do grupo político de seus adversários e enfraquecer a oposição.

Primeiro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de busca e apreensão da PF (Polícia Federal), no último dia 7. Depois, na última quarta-feira, foi divulgado um áudio no qual Flávio pedia dinheiro para Daniel Vorcaro, antigo dono do Master.

A ação policial contra o senador do PP reforçou o discurso dos petistas sobre o envolvimento de rivais com o caso.

Lula tem tido atritos com o Senado desde o fim do ano passado depois de indicar Messias para uma vaga no Supremo contra a vontade do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Distante de Alcolumbre, o petista teve o indicado rejeitado, e o veto à redução de penas dos condenados pela trama golpista, derrubado. A ideia era trabalhar na campanha a derrota como uma vitória da bancada que teria interesses em esvaziar as investigações sobre o Master.

Na última quarta (13), o site The Intercept Brasil revelou um áudio em Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Vorcaro para produzir o filme "Dark Horse" ("azarão"), sobre Jair Bolsonaro.

Também veio à tona uma mensagem em que o bolsonarista demonstra proximidade com Vorcaro. "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente", escreveu o político.

Flávio diz que não cometeu irregularidade alguma e houve apenas a busca por um patrocínio privado para o filme que homenageia seu pai.

Foi bem recebido por lulistas o resultado de pesquisa Quaest divulgada na quarta. O levantamento mostra que a diferença entre os percentuais do eleitorado que avaliam o governo negativa e positivamente saiu de 11 para 5 pontos.

Parte dos aliados do presidente avalia que essa melhora se deve ao aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda, em vigor desde janeiro. A hipótese desse grupo é que despesas típicas de início de ano haviam impedido os beneficiados de perceberem o impacto da isenção.

Já no Datafolha, o cenário é de estabilidade do índice de avaliação, com 39% dos entrevistados afirmando que o presidente está fazendo um trabalho ruim ou péssimo, enquanto 30% consideram a gestão boa ou ótima, e 29% a classificam como regular.