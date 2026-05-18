BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputados estaduais de São Paulo destinaram emendas que somam R$ 700 mil a empresas e entidades ligadas à produtora do filme "Dark Horse" (azarão, em inglês) entre 2023 e 2026, segundo levantamento da reportagem no portal de transparência do estado.

O site Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência da República pelo PL, manteve contato com o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para quem pediu dinheiro para bancar a realização do filme. Um dia antes da prisão do ex-banqueiro, em novembro de 2025, Flávio enviou mensagens a Vorcaro cobrando parcelas da verba.

A Go Up, produtora do filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem como sócia-administradora Karina Gama, que controla outras empresas ou entidades do ramo cultural beneficiadas por verbas públicas. Ela afirma que o filme sobre Bolsonaro não recebeu dinheiro de Vorcaro, do Master ou de investidores brasileiros.

A Polícia Federal investiga se a verba enviada por Vorcaro para a realização do filme foi repassada por meio de um fundo constituído nos EUA, chamado Havengate. A investigação também tenta saber se o repasse do ex-banqueiro foi usado para bancar despesas de Eduardo no país, onde vive desde março do ano passado. Ele nega.

O Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina, aparece como beneficiário de três emendas impositivas (de execução obrigatória) de deputados estaduais. Em 2023, a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), ex-secretária da Mulher da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), destinou R$ 100 mil para aquisição de equipamentos pela entidade. O valor foi pago em dezembro daquele ano.

O deputado estadual Lucas Bove (PL), que, assim como Valéria, integra a bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo, tentou enviar R$ 213 mil ao Instituto Conhecer Brasil para realização de projeto esportivo em 2025, mas a emenda não foi paga devido a impedimento de ordem técnica.

Segundo o Governo de São Paulo, esses impedimentos geralmente dizem respeito a descumprimento de prazos, ausência de projeto de engenharia ou de licença ambiental, não apresentação de documentos, entre outros.

Bove afirmou à reportagem que cancelou a emenda, destinada a um projeto com crianças, por falta de documentação da instituição. "Recebi um projeto que parecia interessante para a área da educação, porém redirecionei o recurso por ausência de documentos do proponente", disse em nota.

Neste ano, o deputado estadual Luiz Fernando (PT) também destinou R$ 190 mil para o instituto, mas a emenda ainda não foi empenhada. Objetivo da verba é a realização de projetos culturais, segundo os dados do portal da transparência.

Procurada pela reportagem, a assessoria do deputado petista diz que um grupo de teatro solicitou a emenda e indicou o Instituto Conhecer Brasil para recebê-la. Segundo a nota, a emenda "será utilizada única e exclusivamente para um projeto de aulas de teatro em São Bernardo do Campo, por solicitação de um grupo de teatro da cidade", base eleitoral de Luiz Fernando.

A assessoria afirma que o deputado envia, desde 2015, emendas para apoiar projetos culturais de teatro com aulas e aquisição de equipamentos. "Foi com esse intuito que fomos procurados pelo grupo local que nos indicou a referida ONG", diz.

Outro deputado estadual bolsonarista que contribuiu com emendas foi Gil Diniz (PL), ex-assessor de Eduardo.

Em 2025, Gil Diniz usou uma emenda de R$ 200 mil para financiar a série documental "Heróis Nacionais - filhos do Brasil que não se rende". A verba foi enviada à ANC (Academia Nacional de Cultura), outra empresa da qual Karina é presidente. O dinheiro foi pago em agosto daquele ano.

Gil e Valéria foram procurados neste domingo (17) por meio de mensagens de WhatsApp, mas não responderam até a publicação da reportagem.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, apesar de Flávio ter dito haver "zero de dinheiro público" em sua negociação com Vorcaro, a rede ligada à produtora do filme recebeu emendas federais do PL, além das estaduais, e tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo na gestão Ricardo Nunes (MDB).

O Instituto Conhecer Brasil firmou termo de colaboração para receber R$ 108 milhões da prefeitura paulistana, conforme revelado pelo The Intercept Brasil, para fornecer internet wi-fi em comunidades de baixa renda, após chamamento público realizado em 2024.

A entidade também recebeu R$ 2 milhões em emendas do deputado federal Mario Frias (PL-SP), em 2025, para projetos de letramento digital e esporte.

Já a série da ANC sobre heróis nacionais teve ainda R$ 2,6 milhões de emendas destinadas pelos deputados Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL- DF), além de Carla Zambelli, então deputada pelo PL de São Paulo, e Alexandre Ramagem, que exercia o mandato pelo PL do Rio de Janeiro.

Conforme revelado pelo UOL, o dinheiro foi repassado em 2024, por emenda Pix, para o estado de São Paulo e tinha como destino final a ANC.