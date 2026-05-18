BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputados estaduais de São Paulo destinaram emendas que somam R$ 700 mil a empresas e entidades ligadas à produtora do filme "Dark Horse" ("azarão", em inglês) entre 2023 e 2026, segundo levantamento da Folha no portal de transparência do estado.

O site Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência da República pelo PL, manteve contato com o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para quem pediu dinheiro para bancar a realização do filme. Um dia antes da prisão do ex-banqueiro, em novembro de 2025, Flávio enviou mensagens a Vorcaro cobrando parcelas da verba.

A Go Up, produtora do filme em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem como sócia-administradora Karina Gama, que controla outras empresas ou entidades do ramo cultural beneficiadas por verbas públicas.

Ela afirma que o filme sobre Bolsonaro não recebeu dinheiro de Vorcaro, do Master, de investidores brasileiros nem de emendas. Na última semana, disse que as verbas destinadas por parlamentares para outras empresas sob seu controle eram regulares. Nesta segunda (18), ela foi procurada, mas ainda não se manifestou.

A Polícia Federal investiga a relação da verba enviada por Vorcaro com um fundo constituído nos EUA, chamado Havengate, e se o repasse do ex-banqueiro foi usado para bancar despesas de Eduardo no país, onde ele vive desde março do ano passado. O ex-deputado nega.

O Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina, aparece como beneficiário de três emendas impositivas (de execução obrigatória) de deputados estaduais.

Em 2023, a deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL), ex-secretária da Mulher da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), destinou R$ 100 mil para aquisição de equipamentos pela entidade. O valor foi pago em dezembro daquele ano.

O deputado estadual Lucas Bove (PL), que, assim como Valéria, integra a bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo, tentou enviar R$ 213 mil ao Instituto Conhecer Brasil para realização de projeto esportivo em 2025, mas a emenda não foi paga devido a impedimento de ordem técnica.

Segundo o Governo de São Paulo, esses impedimentos geralmente dizem respeito a descumprimento de prazos, ausência de projeto de engenharia ou de licença ambiental e não apresentação de documentos, entre outros.

Bove afirmou à reportagem que a emenda, destinada a um projeto com crianças, não tem relação com o filme e que a cancelou por falta de documentação da instituição. "Recebi um projeto que parecia interessante para a área da educação, porém redirecionei o recurso por ausência de documentos do proponente", disse em nota.

Neste ano, o deputado estadual Luiz Fernando (PT) destinou R$ 190 mil para o instituto, mas a emenda ainda não foi empenhada. O objetivo da verba é a realização de projetos culturais, segundo os dados do portal da transparência.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a assessoria do deputado petista diz que um grupo de teatro solicitou a emenda e indicou o Instituto Conhecer Brasil para recebê-la. Segundo a nota, a emenda "será utilizada única e exclusivamente para um projeto de aulas de teatro em São Bernardo do Campo, por solicitação de um grupo de teatro da cidade", base eleitoral de Luiz Fernando.

A assessoria afirma que o deputado envia, desde 2015, emendas para apoiar projetos culturais de teatro com aulas e aquisição de equipamentos. "Foi com esse intuito que fomos procurados pelo grupo local que nos indicou a referida ONG", diz.

Outro deputado estadual bolsonarista que contribuiu com emendas foi Gil Diniz (PL), ex-assessor de Eduardo.

Em 2025, Gil Diniz usou uma emenda de R$ 200 mil para financiar a série documental "Heróis Nacionais - filhos do Brasil que não se rende". A verba foi enviada à ANC (Academia Nacional de Cultura), outra empresa da qual Karina é presidente. O dinheiro foi pago em agosto daquele ano.

Gil e Valéria foram procurados neste domingo (17) por meio de mensagens de WhatsApp, mas não responderam até a publicação da reportagem.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, apesar de Flávio ter dito haver "zero de dinheiro público" em sua negociação com Vorcaro, a rede ligada à produtora do filme recebeu emendas federais do PL, além das estaduais.

O Instituto Conhecer Brasil também recebeu R$ 2 milhões em emendas do deputado federal Mario Frias (PL-SP), em 2025, para projetos de letramento digital e esporte.

Já a série da ANC sobre heróis nacionais teve ainda R$ 2,6 milhões de emendas destinadas pelos deputados Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL- DF), além de Carla Zambelli, então deputada pelo PL de São Paulo, e Alexandre Ramagem, que exercia o mandato pelo PL do Rio de Janeiro.

Conforme revelado pelo UOL, o dinheiro foi repassado em 2024, por emenda Pix, para o estado de São Paulo e tinha como destino a ANC.